V Norsku je po volbách vše při staronovém
Norové v pondělí volili nový parlament, a vybírali potenciálně novou vládu. Podle už zveřejněných výsledků se zdá, že skoro vše zůstane při starém. To ale neznamená, že vše bude stejné jako před volbami. Může snad mít země jako Norsko nějaké problémy? Podle znalců tamního prostředí probíhala kampaň v napjaté atmosféře, a volby rozhodovaly o několika důležitých položkách veřejné debaty.
Volební debatě dominovaly otázky, jako jsou i v Norsku stále rostoucí životní náklady, mezinárodní situace, ať už na Ukrajině nebo na Blízkém východě, ale také otázka amerických cel.
A také pro ostatní Evropany exotické otázky, jako je další osud investic státního fondu, shromažďujícího příjmy z prodeje plynu, případně spor o daň z bohatství.
Hlasování bylo relativně těsné, ale výsledkem je, že nadále bude vládnout levicová koalice v čele Dělnické strany současného premiéra Jonase Gahra Støreho. Je to díky tomu, že jeho strana dostala nejvíce hlasů, tedy asi 28 procent, a také čtyři jeho potenciální koaliční partneři dostali více než čtyři procenta hlasů, potřebná pro vstup do parlamentu.
Půjde o levicovou, ale jinak dosti pestrou koalici, přezdívanou proto „tutti frutti“, protože kromě tradiční levice zahrnuje i zelené, a také postkomunistickou stranu, která se jmenuje Rudá. Staronový premiér bude tedy během koaličních jednání muset nabídnout ústupky v řadě oblastí, včetně osudu fosilních paliv nebo výše daní.
K dobrému výsledku Dělnické strany prý přispěla i skutečnost, že začátkem roku se ministrem financí stal bývalý premiér, a také bývalý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Za úspěšná byla považována i jednání se Spojenými státy o výši cel.
Pravice prohrála, i když dvě pravicové strany byly na druhém a třetím místě. Tentokrát se ale nejsilnější pravicovou formací stala Pokroková strana, která dostala skoro 24 procent, tedy skoro tolik, co vítěz. Zástupce tradiční pravice, totiž Konzervativní strana (Høyre) někdejší premiérky Erny Solbergové, se umístila daleko za ní.
Mluví se proto o posunu uvnitř konzervativního tábora v Norsku, který připomíná i dění v jiných státech západu. Pokroková strana je považována za populistickou formaci, která dává velký důraz na omezení imigrace a vypovídání nelegálních příchozích. Nadále podporuje pohostinnost vůči ukrajinským uprchlíkům. Má velký úspěch u části mladých voličů.
Bohatí (ne)platí
Jednou z výrazných položek veřejné debaty byla daň z majetku pro velmi bohaté Nory. V Norsku v minulých letech zaznamenali odchod několika desítek miliardářů do „daňového exilu“, většinou do Švýcarska.
Nejde o zdanění příjmů nebo kapitálu, ale majetku. O smyslu této daně se hodně debatovalo – ačkoli se naprosté většiny zúčastněných ani vzdáleně netýká.
Tato debata byla podle některých názorů velmi emocionální a vypjatá a odráží se v ní vyhrocení politiky, snad pod vlivem sociálních médií, nebo obecnějšího posunu v západních společnostech směrem k menší toleranci vůči odlišným názorům.
Proto se mluvilo o „kulturní válce“ o daň, případně si pozorovatelé všímali, že otázka daně pro bohaté vlastně rozdělila dosud silný politický střed.
Tradičně euroskeptické Norsko není členem Evropské unie, i když se v poslední době ozvaly opatrné hlasy, podle kterých je možná čas na revizi. Země je však dlouholetým členem NATO, v arktické oblasti dokonce sousedí s Ruskem a vnímá jeho hrozbu.
Možná by to za pravicové koalice platilo také, ale zdá se, že setrvání Dělnické strany u moci znamená, že Norsko bude nadále silně podporovat obranyschopnost Ukrajiny.
