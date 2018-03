V Rusku se nebude měnit prezident ani model státu

Tvář otočená ke směrovce s nápisem Západ praví: „My s tím nemáme nic společného! Chybí vám důkazy!“ Druhá tvář u směrovky Rusko vzkazuje: „Takhle dopadne každý zrádce!“ Týká se to chování Kremlu v kauze Skripal. V této atmosféře proběhnou pozítří nikoli svobodné volby hlavy státu, ale v podstatě Putinovo potvrzení ve funkci.

Volné hry politických sil se Kreml obává natolik, že policie opět vtrhla do štábů Putinova kritika Alexeje Navalného v řadě měst. Nedává to zdánlivě smysl, protože státní orgány Navalného k volbám vůbec nepustily. Rozluštění hádanky je v tom, že Navalnyj apeluje na lidi, aby k těmto volbám, které označuje za paskvil, vůbec nepřišli.

Server RBK s odvoláním na zdroje v Putinově administrativě napsal, že Kreml bude považovat za dobrý výsledek volební účast ve výši nejméně 65 procent. Základní požadavek má znít, s nadsázkou řečeno: Dohnat a předehnat výsledky z roku 2012. Tehdy přišlo 65,3 procenta voličů a Putin získal 63,6 procenta hlasů.

Po smršti mobilizačních klipů, které volaly ruské občany k volbám pomocí zpívajících seniorů, rapujících mladíků, polonahých slečen poskytujících sex jen těm, kdo přijdou k urnám, klipů, které strašily gayem v kuchyni, jehož dostane na převýchovu ten, kdo se na volby vykašle, a povinnou vojnou pro absentéry nehledě na věk, přišly kladné a záporné hmotné stimuly.

Model Čingischán

Na sociálních sítích je plno zpráv z míst, kde se v zaměstnání nebo ve škole vyžaduje kontrolovaná účast ve volbách. Naposledy se zveřejnily vnitřní pokyny v obrovském a bohatém podniku Rosněfť, který vede mocný Putinův muž Igor Sečin. Odpovědní pracovníci tam budou muset vyplňovat tabulky účasti jednotlivých zaměstnanců několikrát během volebního dne, aby mělo vedení operativní údaje. Je to samozřejmě porušení zákona.

Jinde, v méně blahobytných krajích, použijí cukr místo biče. V Magadanu na východě Ruska budou pro občany, kteří k urnám přijdou, k mání croissanty s krevetami, chlebíčky s lososem a červený kaviár. Jinde se u volebních místností bude prodávat zboží s výraznou slevou. Lidová tvořivost okamžitě zareagovala vtipem, že v takové Kemerovské oblasti se lidé aspoň konečně nají.

Od voleb se neočekává vůbec nic. Spisovatel Boris Akunin, který už několik let žije v emigraci a postupně vydává jednotlivé svazky dějin Ruska od nejstarších dob do roku 1917, to vysvětluje modelem ruského státu.

Byl podle něj převzat od Čingischána a stojí na čtyřech pilířích. Jsou to absolutní centralizace státu, sakrálnost vůdce, řízení státu nikoli podle zákona, ale podle vůdcovy vůle a postavení obyvatel nikoli jako občanů, ale jako sluhů státu a vůdce.

Změny mohou přijít pouze se změnou tohoto modelu, k níž se ale nikdo nechystá.

Autor je komentátorem deníku Právo