Ivan Hoffman: Koho by volil Havel?

Je tomu 85 let, co se narodil Václav Havel. Být tu dnes s námi, měl by problém. Které z plejády nevolitelných stran dát hlas? A kdybychom seděli v hospodě, kde bychom si na rozdíl od rozhlasového studia tykali, určitě bych se ho zeptal: „Nenastal čas, Václave, vrátit se ke kořenům? K politice nepolitické?" Komentář Praha 13:01 6. října 2021

Pročítám si opět po letech sborník Hnutí za občanskou svobodu. Zachycuje období, kdy se v nezávislém opozičním prostředí diskutovalo, čím nahradit kompromitovaný reálný socializmus. Manifestu Demokracii pro všechny, který nakonec napsal právě Václav Havel, předcházelo několik verzí hlavně od Rudolfa Baťka a mnoho debat.

Řada zásadních názorových polemik ale následovala i po jeho zveřejnění. Zpětně je jasné, že šlo o zcela výjimečný názorový konsenzus, o vizi republiky, ve které žít by bylo terno.

Problém vizí je, že při uvádění do života konsenzus degraduje na pouhý upatlaný kompromis, a to v procesu připomínajícím koňský handl. Naše tehdejší představa, že demokracie by měla být pro všechny, se v praxi politické soutěže jeví jako iluze. Politika vždy bude bojem o moc, o výhody a privilegia.

Babička Mary

U demokracie distribuované shora se vždy na někoho nedostane. Péči o občanskou společnost nelze delegovat na politické instituce, vždy o ni musí pečovat sami občané, což politikou samozřejmě je, ale také naštěstí není. Odtud termín „nepolitická politika“.

„Půjdeš k volbám?“ zeptal bych se Václava u piva. Určitě by řekl, že ano, protože se natolik zapletl s politickou politikou, že už za ni nese spoluodpovědnost. „Nepřipadáš si jako ta babička Mary z písně Voskovce a Wericha?“ vyzvídal bych s odkazem na verše „malá stejně jako velká strana, tvrdí, že bude mít o hlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že maj hlas ze Štěchovic“.

Zatímco k Havlovu odkazu se hlásí řada politiků, k současné politice by se sotva přihlásil Václav Havel. Nepřišla by mu dostatečně nepolitická. I když takto už by to nejspíš neřekl.

