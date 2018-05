Václav Klaus mladší a továrna na manipulace

Klausovy hojně sdílené články se především strefují do nálady těch, kteří se cítí ohroženi aktuálními strašáky pravicových populistů - od „neomarxismu“ přes politickou korektnost po uprchlíky a inkluzi - a s poctivou argumentací si autor obvykle hlavu neláme. Jeho aktuální komentář, stížnost na smazání příspěvku z Klausovy facebookové stránky Velký bratr tě sleduje, ovšem ignoruje fakta a manipuluje takřka nepřekonatelně.

Klausova pravidelného čtenáře nepřekvapí úvodní myšlenka vlastní mnoha pravičákům, tedy že víra ve volný trh není ideologická, ale spjatá se „zdravým rozumem“, ani následné divoké spekulace o levičácích, kteří prý chtějí svobodu slova nahradit „řečí prostou myšlenkových zločinů“.

(Svět prý mimochodem obletělo video studentů z Berkeley pálících plakát s nápisem free speech - zřejmě to, které má na YouTube pár tisíc zhlédnutí a které se shodou okolností před dvěma týdny objevilo na stránce Bloku proti islámu.)

Pomiňme, že myšlenkovým zločinem jsou především Klausovi slamění panáci a boj s neexistujícím nepřítelem (ten mimo jiné nenávidí „občany Severomoravského kraje“; těžko říct, kteří to jsou, když takový kraj neexistuje) a zaměřme se na jádro stížnosti.

Pohrdání vědou

Poslanec totiž na svůj Facebook vyvěsil obrázek z internetu na téma existují jen dva gendery, vše ostatní je psychická porucha. (Příspěvek se podle něj „týkal současné diskuze ohledně tzv. genderu“, což je podobné jako tvrdit, že prohlášení „černoši nejsou lidé“ je příspěvkem do diskuze o rasové nerovnosti.) Nenávistného na tom prý není nic - obrázek sice připisuje některým menšinám duševní poruchu, ale neříká, že by neměly mít lidská práva.

Facebook to ovšem viděl jinak a Klausem nahraný obrázek smazal. Přirovnání k Orwellově dystopii 1984 na sebe nenechalo dlouho čekat. Armády udavačů a cenzorů se daly do pohybu, píše Klaus. Šrouby se utahují, doba je svinská, atakdále, atakdále.

Už samotným facebookovým příspěvkem neváhá Klaus dát najevo své pohrdání humanitními vědami. Ať už nám mohou otázky genderové identity přijít jakkoliv (ne)podstatné, fakt je, že v sexuologii i dalších vědách se už desítky let rozlišuje mezi biologickým pohlavím (tedy „penisem nebo vaginou“ - tím, co má na mysli Klaus) a genderem (tedy identitou, která je sociálně konstruovaná - třeba to, že se ženy líčí nebo že si muži neholí nohy, patří k jejich genderové identitě, není to biologická danost).

Tohle dělení není žádný levicový výmysl, slouží k lepšímu pochopení člověka, podobně jako třeba poznatky z psychologie - a především nejde o nic neznámého, což znamená, že Klaus se o problematiku buď v životě nezajímal, protože zná „pravdu“ předem, nebo že cíleně manipuluje.

Pohádky o internetu

Pozoruhodná je také autorova představa o internetu. Ten prý býval „reakcí a svobodným světem oproti čím dál víc zglajchšaltovaným mainstreamovým médiím“ (píše Klaus v mainstreamovém médiu). Internet a web, původně vládní a vědecké projekty, lze označit různě, ale jestli něčím nejsou a nebyly, je to reakce na mainstreamová média - což je další z věcí, v nichž by Klaus měl jasněji, kdyby ho alespoň trochu zajímala fakta.

Z jeho další zhola nepravdivé věty - „Vlády a darebáci si to rychle uvědomili a dostali provozovatele sociálních sítí pod tlak.“ - navíc plyne, že oním svobodným světem nemyslí skutečně demokratický internet devadesátých a začátku nultých let, ale dnešní podobu webu, tedy takovou, kterou ovládá několik málo technologických gigantů. Je pravda, že interpretovat aktuální pokusy o aspoň minimální regualci Facebooku a dalších sítí jako vládní snahu o záchranu pozice mainstreamových médií ještě nenapadlo zřejmě nikoho.

Tahle zřejmě autenticky pravicová představa oligopolem řízeného „svobodného světa“ ovšem Klausovi konvenuje jen do té doby, než si jednotlivé firmy začnou na svých platformách stanovovat vlastní pravidla, která se mu nelíbí. Pak už nejde o svobodné rozhodnutí úspěšných podnikatelů, ale o prachsprostou cenzuru, za kterou nevyhnutelně stojí zlovolné vlády a další darebáci.

Ale to není všechno! Klaus si ještě stihne všimnout zajímavé věci: proč sítě nastavují vlastní pravidla, která jsou v souladu se zákonem (třeba právě omezování projevů označujících menšiny za lidi s psychickou poruchou), ale už ne ta, která jsou protizákonná (podobně jako by měla oplétačky firma, která odmítá zaměstnat černochy)? Odpověď na tuto zapeklitou otázku už necháváme na milých čtenářích.

Jedno každopádně Klausovi upřít nelze: jeho „argumentační“ styl je ve všech jeho výstupech konzistentní. Že se svým koktejlem demagogie a fanatismu rozhodl obohatit české školství, je svým způsobem pochopitelné, protože se v dané oblasti dlouhodobě pohybuje. Kombinovat tuhle svatou válku s komentováním libovolného dalšího tématu bez viditelné snahy o zjištění alespoň základních informací už ale chce skutečný zápal. Těšíme se na další příspěvky.