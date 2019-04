Léčba Klausem mladším

Viselo to ve vzduchu dávno před nedávným vyloučením Václava Klause mladšího z ODS. Kometa posledních sněmovních voleb a syn bývalého premiéra i prezidenta si už nějakou dobu víc než s ODS rozuměl s jinými stranami, hlavně Realisty nebo SPD Tomia Okamury, jejíhož kandidáta na senátora Ladislava Jakla veřejně podpořil na úkor kandidáta vlastní strany. Komentář Praha 11:38 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Teď tedy Klaus mladší oznámil založení vlastní strany. To mu ostatně nedávno poradil i jeho otec, jenž ODS označil za mrtvý projekt.

Klausové táhnou do boje Číst článek

„Máme sice program hotový a dolaďujeme na něm jen detaily, ale nechci o něm dopředu hovořit. Bylo by to neprofesionální,“ řekl Klaus mladší Hospodářským novinám.

Skoro to vypadá, jako by na programu své vlastní strany pracoval už v ODS, má ho totiž napsaný pouhý měsíc po svém vyloučení. Do nové partaje chce prý přilákat hlavně poslance SPD a ODS a získat voliče na venkově, čímž svůj nový program přinejmenším nastínil.

To sice není žádné překvapení od Klause mladšího, jeho působení v ODS se už nějakou dobu nápadně překrývalo s ostrou rétorikou SPD. Hlavní pojící nití mezi ním a šéfem SPD je stále vyhraněnější nacionalismus balený do vlastenectví a symbolizovaný výzvami k vystoupení Česka z EU.

Typická cesta

Rozdíl mezi Klausem mladším a Okamurou je jen v tom, že Okamura nás chce z EU programově vyvést „po anglicku“, což chce i díky agonii s brexitem jistě odvahu. Klaus mladší k tomu zatím vyzýval spíš jen na Facebooku, který se stal jeho hlavní názorovou tribunou.

ODS to samozřejmě vidí naopak – nebo aspoň oficiálně: Klause mladšího vyloučila hlavně proto, že poslední dobou mluvil jako Okamura. A jestli ODS něco nechce, pak nálepku populistické strany, co v lidech šíří strach.

S Klausem mladším je to ale složitější. Velký počet preferenčních hlasů zaprvé v posledních sněmovních volbách získal v tradičně liberální Praze, kde Okamura ani jiní populisté nikdy neuspěli. A zadruhé není v ODS zdaleka sám, kdo má mentálně blízko k Okamurovi, jen se za to prostě přestal stydět.

A stejně tak i jeho otec, i ten se z někdejšího vládního mainstreamu přesunul na politický okraj. I on má proto teď ve straně svého syna působit, i když vzhledem ke svému vysokému věku má mít jen „emeritní roli“, jak řekl Klaus mladší.

Ten chce svou novou stranu blíže představit až po květnových volbách do Evropského parlamentu a právě ty ukážou, jak moc okamurovský populismus stále prodává. Poslední výzkumy veřejného mínění totiž ukazují, že se na první místo zájmu českých voličů znovu dere korupce, což souvisí i s opadnutím strachu lidí z migrace.

Nová strana Klause mladšího by nakonec mohla mít spíš destruktivní efekt: pobrala by odpadlíky z rozhádané SPD a ODS, které by tím oslabila, sama by se ale žádnou velkou politickou silou nestala. I ona by tak nakonec šla typickou cestou pro populistické strany, které spolu nikdy nedokázaly spolupracovat. Byla by to ale každopádně už druhá léčba Klausem, byť tentokrát trochu jinak.

Autor je komentátor Info.cz.