Váhající KSČM a těžká váha Babiš

V lednu to ale prezident nežádal, Andrej Babiš (ANO) nic podobného nenabízel, o důvěru se nesnažil a také ji nezískal. Pak prezident utrousil, že příště už bude chtít vidět podpisy 101 poslanců, jenže na to hned zas zapomněl.

A až bude nyní jmenovat druhý Babišův kabinet, opět nebude najisto vědět, že ten důvěru dostane. Ač je součet mandátů hnutí ANO, ČSSD a do vlády nevstupující, nicméně vlastně koaliční KSČM, pohodlných 108.

Ale nyní je to většina v ohrožení. Nejen pro to, že Miloš Zeman trvale odmítá učinit ministrem europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), ignoruje tak ústavní předpoklad a Babiš je s tím smířený. Jistá není ani podpora KSČM. Ta ještě může usoudit, že se jí role opěrného sloupu vlády trestně stíhaného multimiliardáře třeba nevyplatí.

ČEZ jako memento

A hlavně, že se od premiéra dá čekat ledasco. I když jde zároveň o šanci k podílu na moci, jaká se nemusí už nikdy opakovat. V požadavcích za hlasy se sice drží KSČM zpátky, ale už se dá očekávat, že jí Andrej Babiš nijak moc na ruku nepůjde.

V dozorčí radě ČEZ skončili předseda a další dva členové, svůj vliv posílilo ministerstvo financí Číst článek

Což se ukázalo při „akci ČEZ“, během níž na sklonku minulého týdne dobyl stát – tedy ministerstvo financí, potažmo hnutí ANO, či chcete-li Andrej Babiš – většinu v dozorčí radě energetického mamuta. A KSČM ostrouhala, ačkoliv údajně měla jedno křeslo slíbené.

Tedy podle předsedy Vojtěcha Filipa nemělo jít o člena strany. Ale to je jen slovíčkaření. Byl by to zkrátka člověk KSČM nominovaný. Proč nebyl zvolen, známo není, snad se premiérovi nezamlouval, anebo ten spíš sázel na jistotu svých osob.

Tak či onak, KSČM to nechce nechat jen tak. Ale skutečně silnou páku na Babiše má v rukou jen do momentu, než vláda dostane důvěru. Pak už bude pozdě a nic nebude muset platit.

Pohyblivá většina

KSČM se sice snaží veřejnosti ukázat, že má vliv na složení vlády, ale nikdo tomu moc nevěří, Dan Ťok i Taťána Malá se zřejmě stanou ministry, a komunisté si naopak nemohou připsat na své konto pravděpodobné nejmenování Pocheho.

Ke kompetenční žalobě na prezidenta nevidí Babiš důvod. Diplomacii by mohl vést dočasně Hamáček Číst článek

Od počátku ale KSČM hlavně chtěla lukrativní posty ve státních podnicích. A má například místopředsedu dozorčí rady České pošty. Nicméně do ČEZu ji Babiš nepustil. Což vypadá jako neblahé znamení. Vždyť obejít komunisty ve sněmovně může Babiš kdykoli pomocí SPD.

Jako to nedávno udělal sociálním demokratům, s nimiž už ladil budoucí vládu. Ale když přitom nechtěl, aby jemu potřebného prezidenta pranýřovali poslanci kvůli výrokům v kauze Novičok, zrušil schůzi na toto téma hlasy Okamurovců a komunistů. Možná si to teď Vojtěch Filip před sobotním rokováním strany vybavuje. A začíná chápat, že může Babiš většinové uskupení skládat jednou tak, podruhé onak. Sorry, jako.