Česko už se potýká s druhou vlnou koronavirové krize. A to ještě ani nepřišel podzim, doba chřipek. Dvojí epidemie by přitom české zdravotnictví mohla položit na lopatky. Máme se jak bránit? Názory a argumenty Praha 7:12 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Covid-19 mohl lidi naučit, že očkování proti chřipce není žádná hloupost a má smysl. Zvlášť teď, v době pandemie.“ | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Úporná bolest hlavy a kloubů, vysoká horečka, kašel, rýma a to všechno v jednom trýznivém balení. Chřipka občas potrápí každého z nás, ročně jí onemocní statisíce Čechů. A 1500 z nich, což není malé číslo, na vážné komplikace související s chřipkou podle dat Státního zdravotního ústavu zemře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Matěj Skalický: Vakcíny na chřipku? Nemáme

Tento rok by chřipka mohla způsobit nebývale velké problémy. České zdravotnictví má už teď plné ruce práce s koronavirem. A to je venku ještě poměrně teplo. Jakmile se ochladí a začnou se mezi lidmi šířit běžná respirační onemocnění, lékaře zahltí pacienti, kteří sami stěží poznají, s jakým virem jejich tělo vlastně bojuje.

Je tu ale přeci jen zásadní rozdíl – na chřipku existuje vakcína. Každý rok výrobci její složení upravují podle genetického vývoje chřipky, Světová zdravotnická organizace doporučuje vždy jiné složení pro severní a jižní polokouli. Zřejmě i kvůli tomu je až na výjimky vakcína velmi úspěšná, jak mi ostatně nedávno potvrdil pan profesor Karel Raška, světově uznávaný virolog a imunopatolog.

Hloupé dezinformace

Byť vakcína vydrží bránit lidské tělo jen pár měsíců, může zvlášť rizikovým pacientům skutečně zachránit život. To znamená lidem nad 65 let nebo třeba dlouhodobě nemocným. Není proto divu, že profesora Rašku, který dlouhodobě žije ve Spojených státech, vyděsilo, jak málo se Češi nechávají očkovat. Má pravdu, vždyť k lékaři tu kvůli chřipkové vakcíně chodí jen pár procent lidí, což je hluboko pod evropským průměrem. V USA jsou to pro srovnání desítky procent dospělých a dětí.

Co vyhlásí Prymula v pátek? ‚Ohledně kultury opatření rozhodně budou,‘ uvedl. Jedná o zavření divadel Číst článek

Letos je situace jiná, podle praktických lékařů má o očkování zájem mnohonásobně větší počet Čechů. Do ordinací prý volají už od půlky léta. Skoro to tedy vypadá, že strašák koronavirus donutil Čechy vytáhnout léta netknuté očkovací průkazy ze spodku šuplíků a vyrazit odhodlaně do čekáren.

Byla by to skvělá zpráva, kdyby jim ale lékaři měli co píchnout do paže. Ordinace totiž musejí vakcíny objednávat dopředu a takový zájem o očkování letos na začátku sotva mohly čekat. Vždyť třeba loni musely nevyužité vakcíny spálit. A tak to vypadá, že se letos na podzim nemusí dostat na každého. Lékaři dělají pořadník pro rizikové pacienty podle pravidla: kdo dřív přijde. Aspoň tak to v srpnovém rozhovoru pro Mladou frontu Dnes naznačil tehdejší šéf rezortu zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.

Je to ohromná škoda. Covid-19 mohl lidi naučit, že očkování proti chřipce není žádná hloupost a má smysl. Zvlášť teď, v době pandemie. To, že mají lékaři v současné chvíli vakcínu jen asi pro každého desátého Čecha, ale není jen chyba dlouhodobého nezájmu o očkování, jak si myslí bývalý ministr Vojtěch. Je to chyba všech těch, kteří nedokázali lidem srozumitelně vysvětlit, jak důležité může očkování proti chřipce být a jak hloupé jsou všechny dezinformace, co tvrdí opak.

Autor je publicista