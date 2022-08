O výsledku války na Ukrajině rozhodne vytrvalost Západu. Naše vytrvalost

Válka na Ukrajině nebude krátká, shodují se experti na vojenské strategie i na putinovské Rusko. A o jejím výsledku rozhodne, jak výraznou a vytrvalou podporu bude Západ poskytovat bránícím se Ukrajincům. Komentář Praha 10:08 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinské Ministerstvo vnitra a Národní muzeum dějin Ukrajiny vystavilo zničené ruské tanky v centru Kyjeva v rámci výstavy nazvané "Ukrajinská válka za nezávislost 2022" | Foto: Richard Wright | Zdroj: Reuters

USA zatím poslaly Ukrajině pomoc v hodnotě ročního rozpočtu ruské obrany. V této věci se shodnou demokraté s republikány, což je v dnešní Americe skoro zázrak. A také jednota Evropské unie, pokud jde o protiruské sankce a podporu Kyjevu, vypadá jako zázrak. I navzdory maďarské úskočnosti.

Takže základní otázka zní: vydrží západ s podporou Ukrajiny tak dlouho, jak bude potřeba, tedy měsíce, možná i roky?

Slovenský deník SME se na to zeptal washingtonského analytika Briana Whitemora, který přednáší o Rusku a politice na University of Texas: Nebojíte se, že západ postupně válka unaví?

„Bojím se toho a musíme velmi hlasitě upozorňovat, že by to byla chyba,“ odpověděl Whitemore.

„Únava přijde, zvlášť s rostoucími cenami energií, které se dotknou běžných lidí. Musíme ale vydržet, hraje se o mnohem víc. Možná že Francie a Německo doufají, že se budou moct vrátit k byznysu, jako by se nic nestalo. Jenže to se nedá. Jak můžete zase dělat byznys s někým, kdo bombarduje dětské nemocnice a školky, míří na rodící ženy a unáší statisíce dětí. K normálu se vrátit nemůžeme a v tom bychom měli mít morálně jasno. Ano, přijdeme o hodně peněz. Mrzí mě to, ale hodnoty jsou důležitější než peníze.“

Má peněženka přednost?

To se hezky řekne, ale pak je tu reálná situace v každé zemi, stabilita vlád, zájmy politiků a životní situace a trpělivost voličů.

Na podzim se nejen v Česku vyhrotí energetická krize, domácnosti i firmy zdrtí rekordní inflace, dostaví se deziluze z války a uprchlíků, rozšíří se nejistota a nespokojenost, čekejme další vlnu epidemie… Jak poznamenal jeden kanadský analytik – peněženky mají vždy přednost před zahraniční politikou.

Nemá pravdu.

Za prvé – nejde o zahraniční politiku, protože vytrvalá podpora Ukrajiny je politikou bezpečnostní. Je to obrana České republiky, jejích hranic a základního práva na existenci. Když Rusko vojensky obsadí Ukrajinu, posílí ho to a půjde dál. Nejde jen o hodnoty. Zemím na východní hranici NATO a EU, tedy i Česku, jde v této válce o krk.

Za druhé – to, čemu říkáme stát, je smlouva politiků s občany a její první paragraf je o bezpečnosti země a odhodlání ji bránit. Z toho nemohou politici uhnout – jejich úkolem je posilovat spojenectví v rámci NATO, budovat českou armádu a nyní především – nepolevit v podpoře Ukrajiny.

Ovšem odpovědnost nese i druhá strana smlouvy – občané. Ani oni by neměli - podle svých možností – přestat podporovat zodpovědné politiky a bojující Ukrajinu.

Ano, na zahradu našeho domu dorazila banda lupičů, po zuby ozbrojených. Ano, jsou ti samí zločinci, kteří před pár dny vyloupili v sousedním městě obchody a domy a nezdráhali se přitom zabíjet lidi. Ne, neodejdou, když pečlivě zatáhneme okenní závěsy a na televizním přijímači zesílíme zvuk.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus