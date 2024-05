Válka v Rusku má být pro děti normální stav světa

Spouštěčem pro tuto úvahu se stalo foto knihy na ruských sociálních sítích. Na obálce je děda s bílými vlasy a vousy, ale ve vojenské uniformě s velkým množstvím metálů a za ruce ho drží z jedné strany chlapeček a z druhé strany holčička. Název knihy je Besedy o válce, encyklopedie pro nejmenší. Komentář Praha/Moskva 6:30 4. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válka se propaguje jako normální stav světa. Toho světa, kterému se říká russkij mir (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ihned jsem si vybavil své dětství v 60. letech minulého století. Ne že by do nás necpali horem dolem válečnou tematiku. Ale vždy to bylo doprovázeno refrénem, že válka je strašná věc a nikdy se nesmí opakovat.

To se nosilo i v oficiální kultuře. Jevgenij Jevtušenko napsal báseň Zdalipak chtějí Rusové válku a píseň s těmito slovy stále hráli v televizi a rozhlase.

Taky si vybavuji další píseň, kde se zpívalo, že chlapci malují válku, a končilo to slovy: „Děkuji mé zemi a těm, kdož padli na posledním metru, za to, že chlapci malují válku už jen na papíře.“

Pro kulturnější publikum tu byla píseň Bulata Okudžavy Ach válko, cos to, podlá, provedla… Zkrátka a dobře, propagaci války jsem jako dítě, natož v předškolním věku, nezažil. Ale teď je to v Rusku úplně jiné.

Válka jako normální stav světa

Zajímavé jsou ohlasy ruských rodičů na zmíněnou „encyklopedii pro nejmenší“. Většinou jsou rádi, že jejich caparti díky ní už vědí, jaké to je vraždit nepřátele v neomezeném množství.

Jsou tam ale i negativní vstupy. Například: „Je to velice sporná kniha. Není vůbec pro děti. Líčí se, kolik Němců zabili odstřelovači, jak spálili zaživa ženy a děti, popisují se mučení… Napsáno je to špatným, zdeúředním jazykem.“

Nebo: „Poslyšte, to je šílenství! Pro nejmenší?! Kapitola o odstřelovačích, to je hitparáda zabíjení“. A nejstručnější ohlas: „Jako kniha pro nejmenší je to hrozné.“ Ukazuje se, že určité množství ruských rodičů ještě drží pozice charakteristické pro vyspělejší civilizace. Trend je ale jiný.

Nedá vůbec žádnou práci najít fotky a videa z ruských mateřinek, na kterých mašírují caparti ve vojenských uniformách pod velením tet v upnutých gymnasťorkách. Vždyť se tím chlubí. Stejně jako rodiče, kteří nedávno zveřejnili fotku dvou batolat v uniformě. Ostatně tyto uniformy „pro děti od 0 do 3 let“ jsou běžně v prodeji.

Celé století zněla úředně schválená hesla v sovětských, pak v ruských prvomájových průvodech, Mír! Práce! Máj! Pak ale začali policisté v ulicích zatýkat za mírovou holubici v klopě. Nakonec letos se leckde zveřejnila hesla bez pochybného slova mír. Například v Togliatti to bylo Práce! Rodina! Dynastie! a v Petrohradu (Sankt-Petěrburgu) Jaro, práce a Petěrburg.

Válka se propaguje jako normální stav světa. Toho světa, kterému se říká russkij mir. I proto zveřejnila loajální média jako normální zprávu povídání, jak se na Ukrajině sešli dva ruští vojáci. Jeden je odsouzený kanibal, druhý odsouzený maniak a masový vrah. Stali se z nich kamarádi a jsou to vlastně hrdinové.

Autor je komentátor serveru novinky.cz