Kdo s koho na Ukrajině – toť skutečně základní otázka aktuálních i následujících týdnů a měsíců. Nad tímto problémem se zamýšlí i více než dvacet uznávaných evropských odborníků, působících v analytických centrech starého kontinentu. Komentář Praha 6:30 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin nařídil zabavit miliardové podíly rakouské firmy OMV a německé Wintershall Dea v projektech na těžbu plynu v arktické části Ruska | Foto: Sputnik/Sergei Fadeichev | Zdroj: Reuters

V jejich otevřeném dopisu, adresovaném jak řadovým Evropanům, tak špičkovým politikům po obou stranách Atlantiku, se doslova praví:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Libor Dvořák: Nerozhodnost Západu a síla Ruska

„Naplno vyzvánějí poplašné zvony. Ukrajinská vojska musí na frontě bojovat, aniž by měla dostatek výzbroje a munice pro vleklou válku. Zatímco Rusko zbrojí naplno, Evropa své sliby v oblasti dodávek zbraní ukrajinským ozbrojeným silám neplní. Pokud pak jde o Spojené státy, odtud se v souvislosti s možným výsledkem prezidentských voleb ozývají pohrůžky, že Amerika zastaví vojenskou pomoc Ukrajině úplně.“

Signatáři dopisu oprávněně upozorňují na to, že odmítnutí masivní vojenské i ekonomické podpory učiní Evropu „zranitelnou a permanentně ohroženou“. Síla Ruska do značné míry vyvěrá z naší nerozhodnosti, říkají evropští vojenští odborníci.

Rusko nemá hranice?

V protivzdušné obraně tahá Ukrajina za kratší provaz. Dohoda o ochranném štítu je žádoucí, tvrdí expert Číst článek

I minimum historické paměti stačí na to, co přesně stejná nerozhodnost přinesla ve vztahu Evropy k Adolfu Hitlerovi v 30. letech minulého století. Začalo to anšlusem Rakouska, pokračovalo Mnichovem, okupací ČSR a napadením Polska – a skončilo to světovou válkou, která přišla Evropu i svět mnohem dráž, než kdyby tehdejší evropská vládnoucí garnitura Hitlera rovnou klepla přes prsty nebo ho rovnou popadla pod krkem.

A vyloženě hitlerovské signály slyšíme dnes přímo z Ruska, z úst jeho autokratického vládce, odkojeného ruskou imperiální tradicí ve stylu carevny Kateřiny. Je to přece prezident Putin, který otevřeně říká: „Neznám lepší způsob ochrany vlastních hranic, než je jejich rozšíření!“

Čemuž přesně odpovídá billboard, nedávno postavený na ruské straně hranice s Estonskem. Je na něm vyobrazen Putin a k tomu je připojen slogan: „Rusko nemá hranice nikde!“

Kdo nerozumí ani takovémuto signálu, jednoduše hazarduje s vlastní budoucností.

Autor je komentátor Českého rozhlasu