Když v únoru 2021 zrušil Ústavní soud část volebního zákona, řekl tehdejší premiér Andrej Babiš na jeho adresu, že ztratil všechny zábrany a zasahuje do politiky. „Ukazuje se, že tuto republiku velmi často neřídí volení zástupci lidu, ale ústavní soudci,“ uvedl Babiš. Komentář Praha 16:30 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když v únoru 2021 zrušil Ústavní soud část volebního zákona, řekl tehdejší premiér Andrej Babiš na jeho adresu, že ztratil všechny zábrany a zasahuje do politiky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podzimní volby pak podle nových pravidel sice jeho hnutí vyhrálo, ale koaliční vládu sestavil Petr Fiala. Po volbách mluvil Babiš dokonce o „podvodu na voličích“, ačkoliv propočty ukázaly, že nová pravidla přinesla ANO dva mandáty navíc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Proč by valorizaci důchodů neměl řešit Ústavní soud

Ale jistě, Ústavní soud tehdy do politiky zasáhl – protože se na něj politici (21 senátorů STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislých) obrátili s podnětem, aby tak učinil.

Pokud nyní napadne opozice u Ústavního soudu vládní návrh na snížení červnové valorizace důchodů, soudci opět svým verdiktem, ať už bude jakýkoliv, zasáhnou do politiky, protože výše důchodů je výsostně politická záležitost.

Stejně tak je politickou otázkou výběr radních veřejnoprávních médií, i tuto novelu – pokud ji parlament schválí – míní hnutí ANO předat Ústavnímu soudu.

Nepřátelské převzetí státu

Jenže politické problémy by měli řešit politici ve vládě, ve Sněmovně, v Senátu, v krajích a obcích, a to trpělivou debatou a moudrými kompromisy. Přenášením politických témat k Ústavnímu soudu se vyhýbají zodpovědnosti, kterou jako nositelé moci výkonné a zákonodárné mají.

‚Nepřijal, v žádném případě.‘ Ústavní soudci by odmítli Zemanovo jmenování předsedou, i kdyby přišlo Číst článek

Když se v roce 2009 pokusily politické strany ústavním zákonem dospět k předčasným volbám, Ústavní soud normu zrušil na návrh nezařazeného poslance Miloše Melčáka, který rozhodnutí o vyhlášení voleb napadl kvůli narušení svých základních lidských práv.

Samozřejmě že tehdy Ústavní soud výrazně zasáhl do politiky. Proč? Bývalý politik a advokát Jan Kalvoda, který Melčáka před Ústavním soudem zastupoval, tehdy popsal správný postup, který by volil jako politik on: „Především bych se vůbec nedostal do této situace, protože podobné mrzačení Ústavy považuji za vekslácky drzé a neodpovědné.“

Je nebezpečné přesouvat rozhodnutí o důležitých politických a ekonomických záležitostech na rozhodnutí k Ústavnímu soudu, ale stejně zpozdilé je koledovat si o to, což právě předvádí vláda s valorizací penzí v legislativní nouzi.

Jistěže se musí s důchodovým systémem něco udělat, zřejmě bude potřeba upravit i parametry valorizací, kabinet Petra Fialy má dost racionálních argumentů, ale takhle?

V rozpočtu je na valorizaci důchodů peněz dost, i když neuspějeme s návrhem na její snížení, říká Stanjura Číst článek

Nemluvě o tom, že vláda zahájí kooperaci s novým prezidentem velmi nešťastným způsobem – když bude naléhat, aby podepsal zákon, o jehož ústavnosti panují vážné odborné pochybnosti.

Ostrý spor o pravomoci soudů i v politických věcech, provázený stotisícovými demonstracemi proti vládě Benjamina Netanjahua, se nyní vede v Izraeli. Profesor Dan Schueftan z univerzity v Haifě, který také radil izraelským premiérům, v rozhovoru pro Novinky situaci komentoval moudře. Podle něj od 90. let „soudní systém v Izraeli provedl nepřátelské převzetí státu...

A protože každý radikální krok vytváří opačný radikální krok, tak se teď vláda snaží o nepřátelské převzetí soudnictví. Domnívám se, že je to velká chyba, protože odpovídat na jeden extrém druhým extrémem jen polarizuje společnost.“

Přesně to platí i v Praze a Brně.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo