Ve volbách se hraje i o tajné služby

Zatímco o nejrůznějších variantách povolební spolupráce se vedou vášnivé diskuse, obsahové otázky zůstávají poněkud bokem. Včetně toho, jaké místo budou mít v bezpečnostní architektuře tajné služby. Pod mimořádným tlakem se může ocitnout civilní kontrarozvědka a její šéf Michal Koudelka. Tomu zbývají do konce druhého mandátu necelé dva roky, ale do předčasné penze by ho rád poslal nejeden momentální opozičník, především z hnutí Stačilo! a SPD.

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Bezpečnostní informační služba je pod Koudelkovým vedením strůjcem boje s ruskou špionáží. Ve zprávě za rok 2024 označuje Putinův režim za největší hrozbu.

Po Vrběticích se BIS stala symbolem tažení proti ruským trollům, hybridní válce i konkrétním lidem typu telegramových agentů. Tedy žádní Zemanovi čučkaři, ale služba, kterou zahraniční kolegové a státníci respektují.

Jak by se k případnému požadavku na oslabení BIS postavil předseda hnutí ANO Andrej Babiš? V premiérské roli na základě informací kontrarozvědky vymetl hnízdo agentů ruské GRU a SVR, kteří se v Praze usídlili pod diplomatickým krytím.

Jeho ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) vydal hackera Nikulina ke stíhání do Spojených států, jakkoliv se Zemanovi lidé snažili o opak.

A byl to Babiš, který pověřil Koudelku vedením BIS, byť definitivně ho ve funkci potvrdila až Fialova vláda. Pokud by se jako ministerský předseda – stane-li se jím – chtěl na mezinárodním poli zbavit odéru proruského nebo minimálně váhajícího politika, chytře by se opřel o Michala Koudelku.

On je mužem, který by díky svým rozvětveným kontaktům uměl v tomto směru vykonat pro Babiše hodně užitečné práce. Vlastně se dá říct, že čím pevněji by generál Koudelka seděl ve svém ředitelském křesle – a po něm člověk, kterého doporučí –, tím by byl Andrej Babiš vzdálenější gravitačnímu poli Moskvy.

Naopak u premiéra by šéf BIS mohl hledat podporu v nanejvýš citlivé záležitosti, jakou je sdílení informací.

Poté, co slovenští vládní politici osočili českou tajnou službu z neprofesionality, když případ Ukrajince, který vyhrožoval středoevropským školám atentátem, spojila s ruskými penězi, je pochopitelné, že vedení zpravodajců se nebude chtít se vším svěřovat SIS čili i premiéru Ficovi.

Asi ani členům tuzemského sněmovního bezpečnostního výboru a Komisi pro kontrolu BIS, kdyby je vedl někdo jako lídr PRO Jindřich Rajchl kandidující za SPD, nebo Jana Bobošíková za Stačilo!

Opora na poslední chvíli

Naštěstí se podařilo loni, po šesti letech, ustavit Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb, který dohlíží na Bezpečnostní informační službu, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace.

Možná právě tato instituce, vedená bývalou ústavní soudkyní Ivanou Janů, bude v příštím volebním období zásadním partnerem českých tajných služeb, jejich kontrolorem, ale svým způsobem také ochráncem.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku  

