Velcí kluci a svoboda slova
Celý rok visel nad společností Alphabet, což je majitel největšího vyhledavače Google, Damoklův meč v podobě antimonopolního soudu. Soud řešil, že si Google monopolizoval internetové vyhledávání včetně návazného byznysu. Domlouval se například s výrobci mobilů a dalších zařízení, že se do něj budou instalovat jako výchozí jeho prohlížeč nebo vyhledávání.
Hrozilo, že se firma bude muset rozdělit, a prohlížeč Chrome či operační systém Android odprodat. Dopadlo to ale dobře, rozhodně pro Google a jeho akcionáře, kteří verdikt ocenili desetiprocentním nárůstem ceny akcií firmy.
Soud uznal, že sice Google omezuje konkurenci, ale noví hráči v podobě umělé inteligence, jako je Open AI, tento monopol naředili, takže už není tak nebezpečný. Lidé totiž přestávají „googlovat“ a web pro ně prohledávají chatboti. Kouzlem nechtěného ale je, že Google vlastní také AI chat Gemini a zabudoval ho do svého vyhledavače.
Evropská unie řešila podobný případ kolem Googlu, a sice monopolizaci internetové reklamy. Nenašla polehčující okolnost typu AI konkurence a technologické společnosti napařila pokutu tři miliardy eur. Verdikt přišel den poté, co firmu americký soud de facto osvobodil.
Trump a technologičtí giganti
Tři miliardy jsou obří suma. Jenže Google si loni vydělal sto miliard čistého, takže ho pokuta nezlikviduje. Přesto se mu nechce nic platit. A má silného zastánce prezidenta Donalda Trumpa.
Ten se ve svém druhém volebním období chce mimo jiné zapsat do historie jako zastánce největších technologických firem, takzvaných big techů, kam kromě Google patří Apple, Microsoft, Facebook čili Meta, Amazon, samozřejmě Tesla a Open AI.
Jakou shodou náhod šéfové či majitelé těchto firem šli minulý týden na přátelskou večeři do Bílého domu. Donald Trump si vyslechl mnoho chvály na své vůdcovství a probyznysové hodnoty. Defilé u večeře potvrdilo, že Trump a technologičtí giganti jedno jsou.
Koubský o trestu za monopolní chování Googlu: Vyvázli z toho lehce, v tak dobrý rozsudek nedoufali
Číst článek
Takže není divu, že evropská pokuta Googlu amerického prezidenta rozčílila. Hned ráno po večeři, které se účastnili i spolumajitel i ředitel Googlu, Trump prohlásil, že pokuta je diskriminační a bere Americe peníze.
„Je to velmi nespravedlivé a američtí daňoví poplatníci si to nenechají líbit. Moje vláda to nedovolí,“ dodal a naznačil odvetná opatření.
Svoboda slova? Kdepak...
Není to první výhružka Evropě kvůli jejímu postoji k americkým technologickým gigantům. Těm jsou samozřejmě snahy o regulaci jejich aktivit velmi proti srsti, protože Evropská komise aktivně hlídá všechny nejmocnější firmy světa a většina z nich už za zneužívání moci a dat slízla mastné pokuty.
Americký viceprezident J. D. Vance ve svém neslavném mnichovském projevu, který tak rozlítil evropské lídry, kritizoval kontinent, že pomocí těchto regulací brání svobodě projevu, inovacím a demokracii. Stejnou rétoriku na obranu amerických gigantů užívají evropští populističtí politici, kterým se líbí, že sítě jako Facebook či X přestaly zasahovat proti nenávistným projevům.
Samozřejmě, že americkým gigantům s celosvětovou mocí o žádnou svobodu slova nejde. Vůbec o žádné hodnoty nejde, jde jen o zájmy. A to Googlu a spol., nikoli daňových poplatníků.
Autorka řídí byznysový web Newstream.cz
Případ Motol. Jedna dobrá zpráva nestačí
Petr Holub
Je vina Ruska, že potřebujeme zbraně jako protipěchotní miny a kazetovou munici
Martin Fendrych
Tak jak na tom Česko ohledně chudoby vlastně je?
Kateřina Smejkalová
Na ukrajinské dezertéry se vláda chystá pořádně vycenit zuby
Libor Dvořák