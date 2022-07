Britští konzervativci hledají lídra aneb všichni proti Sunakovi

Souboj o nástupnictví po Borisi Johnsonovi spěje do svého prvního finále. Tím bude výběr dvojice uchazečů s nejsilnější podporou mezi zákonodárci za Konzervativní stranu. Mezi nimi pak členové vládní strany rozhodnou, kdo nahradí skandály obtěžkaného Johnsona na pozici politického vůdce konzervativců, a tím i v čele vlády. Komentář Praha 6:30 20. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rishi Sunak při úterním zahájení kampaně v Londýně | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

První kola hlasování a televizní debaty favority už naznačily. Jistotu ale nemá nikdo. Hlavním favoritem je bývalý ministr financí Rishi Sunak.

Někdejší úspěšný finančník s indickými a africkými kořeny udělal raketovou kariéru díky Borisi Johnsonovi, který si ho vytáhl na vlivný post kancléře pokladu a měl za úkol rozpočtově zvládnout pandemii.

Pak to byl ale on, kdo pomohl svou rezignací zasadit rozhodující politický úder potápějícímu se premiérovi. Z uchazečů o nástupnictví po Johnsonovi je rozhodně nejznámější a zastával nejvyšší funkci. A má také doposud nejvíc podporovatelů mezi poslanci své strany, jak ukázala první dvě vylučovací hlasování, která vyhrál.

I to z něj ale udělalo terč jeho konkurentů číslo jedna. V druhé televizní debatě na něj všichni tvrdě slovně útočili a připomínali mu jeho sporné kroky ve funkci šéfa státní kasy, které teď jako potenciální příští premiér slibuje ve stínu hrozivě stoupající inflace v Británii vylepšovat.

Finálový duel

Za finanční politiku Johnsonovy vlády nesl Sunak bezpochyby v posledních dvou letech odpovědnost. Problém ovšem je, že ve stejné vládě byla i většina jeho vyzývatelů, která ho teď kritizuje.

Velmi tvrdě se proti exkancléři pokladu vyhranily zejména ministryně zahraničí Liz Trussová a náměstkyně ministryně obchodu Penny Mordauntová, které mají největší naděje postoupit se Sunakem do finálového duelu.

Trussová se snaží vystupovat velmi razantně a budit dojem nové „železné lady“ konzervativců. Jejím hendikepem ale může být fakt, že na rozdíl od většiny svých soupeřů byla původně proti brexitu a v referendu ho nepodpořila.

Od té doby sice působí jako rozhodná zastánkyně odchodu Británie z Evropské unie, tato „kaňka“ na jejím stranickém životopise ale stále zůstává, jak ukázala i druhá televizní debata. A brexit je pro konzervativce nadále klíčové téma.

Její sokyně Mordauntová těží i z faktu, že ji Boris Johnson odstavil po 85 dnech v čele ministerstva obrany a svěřil jí později pouze nižší pozici v rezortu obchodu. Může se tak prezentovat jako někdo, kdo není přímo spojený s problémy a skandály dosluhujícího premiéra a jeho kabinetu.

Její poslední juniorní post jí ale současně omezuje v přesvědčování, že by zvládla tak náročný úkol jako vést vládu Jejího Veličenstva. U veřejnosti navíc není tolik známá jako její konkurenti.

Na to se ale historie ptát nebude. Klíčové pro uchazeče o nového lídra konzervativců je teď přesvědčit o svých kvalitách co nejvíce poslanců své strany a dostat se do finálového duelu. A pak získat většinu hlasů od členů partaje.

To první se zatím nejlépe daří ambicióznímu Sunakovi, jenže to druhé mu může zlomit vaz. Myšleno politicky, samozřejmě. Podle průzkumů mezi řadovými konzervativci je ze všech stávajících kandidátů nejméně populární a v přímém hlasování by ho každý ze zbývajících adeptů na vedení porazil.

Nejlépe si u držitelů stranické knížky naopak stojí Mordauntová, což by bývalé vojenské námořnici a někdejší účastnici televizní soutěže ve skocích do vody celebrit mohlo otevřít dveře do Downing Street 10. Nejprve se ale musí dostat do finálové dvojice, a to jisté stále nemá.

Na rozdíl od situace před třemi roky, kdy byl Boris Johnson v klání o nástupnictví po Therese Mayové od začátku jasným favoritem, jeho nástupce – nebo nástupkyně – tentokrát dopředu tak zřejmý není. Ať už jím ale bude kdokoli, čekají ho nebo ji každopádně hodně složité časy v ekonomicky i mezinárodně-politicky velmi turbulentní době.

Autor je analytik Českého rozhlasu