Britové opět vzrušeně diskutují o návratu z koronavirového stavu nouze do normality. Důvodem je v pondělí odpoledne ve sněmovně zveřejněný a večer na tiskové konferenci obhajovaný nový padesátistránkový plán premiéra Borise Johnsona. Ten prohlásil, že chce, aby po dvou nešťastných uvolněních a opětných omezeních stavy nouze navždy skončily. Komentář Praha 6:30 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson představil rozsáhlý plán uvolnění epidemických opatření | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Statistiky potvrzují, že poté, co už jedna třetina dospělých obyvatel, tedy 18 milionů Britů a přes 90 procent těch nejohroženějších, byla očkována, nákaza rychle ustupuje. Čísla se příliš neliší od těch českých, avšak Británie má šestkrát více obyvatel, takže je nyní šestkrát úspěšnější.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je plán britského premiéra nejlepší cestou ze stavu nouze a příkladem pro Evropu?

Opatrný plán

Bohužel si však zjevně nikdo – a prý ani sám premiér – nemůže být jistý, zda opatrný plán, představený v pondělí odpoledne ve sněmovně a večer obhajovaný na tiskové konferenci, uspěje. Obsahuje však také kritéria pro případnou zpátečku.

Došlo by k ní, kdyby se úspěšná imunizace zastavila, kdyby křivky nově nakažených a zemřelých začaly opět stoupat, kdyby došlo opět k přeplnění nemocnic těžkými případy, anebo kdyby se objevily nové, nebezpečné mutace viru, odolné proti očkování.

Jak známo, britský stav nouze je velmi přísný. Nelze se vzdálit od bydliště dál než šest mil, a to jen kvůli nákupu potravin či zdravotní procházce v parku. Jsou zakázány návštěvy domovů důchodců a jinde bydlících členů rodin či známých a policie udílí vysoké pokuty za nedodržování.

Johnsonův plán předpokládá otevření škol 8. března (ve Skotsku a Walesu částečně už nyní) a školáci budou také moci venku sportovat. Dva lidé se budou moci venku setkat a jedna pověřená osoba bude moci navštěvovat příbuzné v domovech důchodců.

Od léta bez omezení

Druhá fáze by měla nastat 29. března, kdy by se mohly venku či v zahradách domů začít setkávat dvě rodiny do počtu šesti dospělých a byla by obnovena venkovní sportovní utkání. Od 12. dubna mohou být otevřeny všechny obchody, kadeřnictví, posilovny, zoologické zahrady a zahrádky restaurací.

Ke stejnému datu má připravit zprávu komise o obnovení turistiky a občané by mohli začít rezervovat zahraniční dovolené na léto, což však v debatě označila za mlhavé a nedostačující pro aerolinie expremiérka Theresa Mayová.

Další uvolňování by nastalo 17. května. Umožnilo by lidem setkávání i v bytech či jinde uvnitř do počtu 30 a otevření kin, hotelů a restaurací, ale stadionů jen do 10 tisíc diváků. Sociální opatření jako roušky a dvoumetrové odstupy by skončily a 12. června pak i zbývající omezení.

Tolik tedy Johnsonův plán. Problém je, že plán předpokládá pokračování velmi úspěšného boje proti nákaze a Britové jsou ohledně klíčového očkování evropskou výjimkou. Proto si asi jiné evropské země nemohou z plánu vzít jiné poučení, než že uvolňovat opravdu velmi pomalu a synchronizovaně s očkováním znamená uvolňovat jistěji a zjevně úspěšněji. Možná by to úplně stačilo.

Autor je komentátor Českého rozhlasu