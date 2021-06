Británie a Rusko, dvě bývalé velmoci, na sebe zavrčely

Na britské lodě už Rusko více než sto let nestřílelo. Až teď, totiž před několika dny v Černém moři. Co se v této oblasti odehrálo a o čem tento incident vypovídá? Jak už to u podobných událostí bývá, verze dvou stran sporu se liší v detailech, v celku i v hodnocení.

