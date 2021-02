Britské univerzity před soud za napomáhání čínské špionáži?

Británie sice žije úspěchem překročení plánu protikoronavirového očkování 15 milionů občanů první dávkou, avšak média i parlament zároveň začaly požadovat novelu zákona o obranných investicích. Vyšlo totiž najevo, že 200 britských vysokoškolských představitelů je vyšetřováno za podezření z napomáhání čínské špionáži a že řada britských zbrojních podniků je nyní paradoxně ve vlastnictví čínských firem, kontrolovaných komunistickým režimem. Komentář Londýn 7:20 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvě stě britských vysokoškolských představitelů je vyšetřováno za podezření z napomáhání čínské špionáži (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Umožňuje to předávání výsledků univerzitního i podnikového výzkumu vrcholné obranné letecké a raketové techniky a kybernetiky do komunistické Číny k výrobě nejmodernějších zbraní, což porušuje i slabý zákon z roku 2008.

Není proto divu, že hodnostářům univerzit a zjevně i úředníkům ministerstva obrany hrozí soud.

Situaci pomohlo podle deníku The Times odhalit vyšetřování organizace Civitas a jedná se o utajovaný výzkum a výrobní procesy – od technologií materiálů hypersonických rychlostí až k superpevnému grafénu.

Krádeže duševního vlastnictví

Dodejme, že slabě státem financované britské univerzity a výzkumné ústavy si pomáhají samy, což dokazuje 110 tisíc čínských studentů platících více než dvojnásobné školné a pět stovek doktorantů, pochopitelně s přístupem do špičkových výzkumných počítačů.

Studenti jsou ovšem pod přísnou režimní kontrolou Pekingu a nedávno demonstrovali na podporu kontroly nad Hongkongem a napadli protestující tchajwanské a hongkongské kolegy. Britské univerzity však vítají téměř dvě stovky milionů čínského školného ročně umožňující vysoké platy hodnostářů a bratříčkují se i s režimem kontrolovanými firmami.

Příkladem je přejmenování stodvacetileté Wykehamovy katedry fyziky v Oxfordu na Tencent-Wykehamovu, za dar čínské softwarové firmy Tencent ve výši 700 tisíc liber.

Deník Daily Mail poznamenává, že podle amerických zpravodajců firmu založili s pomoci financí pekingského ministerstva státní bezpečnosti.

Podobný skandál ohrožuje i univerzitu v Cambridge, které Tencent věnoval „štědrý dar“ na podporu Dowlingova postdoktorálního výzkumu kvantové technologie počítačů a s firmou spolupracovala i studia BBC za bývalého ředitele Tima Davieho.

Zahraniční investice do sektoru obrany, zejména čínských a ruských firem kontrolovaných tamními režimy, bude nyní vyšetřovat také parlamentní podvýbor pro obranu, který jmenoval devět zbrojařských podniků, převzatých v posledních letech čínskými firmami. Nedělníku The Mail on Sunday sdělil, že jde například o výrobu tištěných obvodů pro nejmodernější americké stíhačky F-35, nyní i v britské výzbroji a nákup čínských dopravních letounů.

Úředníci ministerstva obrany prý podle poslance Richarda Draxe naivně tvrdí, že „ochotně vítají zahraniční investice“, nyní tvořící až pětinu kontraktů při drastických vládních škrtech obranných výdajů. Krádeže duševního vlastnictví jsou tedy usnadněny.

Vyniká to i na pozadí bratříčkování některých zemí Evropské unie a NATO s Ruskem i Čínou i snah jakoby „vyvažovat“ trvající vliv Ruska vlivem čínským.

Lze se tedy ptát, zda by se britská armáda a bezpečnost země mohly obejít bez čínských „investic“ a také zda by se bez čínských studentů a darů režimních firem udržely britské univerzity. Pokud nikoliv, je cosi zoufale shnilé a soudy ani novela zákona na tom nic nezmění.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.