Velký návrat ohnivé lišky

Jaký internetový prohlížeč používáte? Pokud máte počítač s Windows nebo telefon se systémem Android, nejspíš to je Google Chrome. Denně přes něj na internet chodí kolem poloviny jeho uživatelů. Chrome s výrazným náskokem předčí své dva předchůdce: Internet Explorer a Firefox. Zatímco první z nich už téměř upadl do zapomnění, druhý teď hlásí návrat.

Nový Firefox se chlubí novým vzhledem, nevídanou rychlostí, nízkou spotřebou paměti i přímým vyladěním pro činnosti jako prohlížení Facebooku. Pokud má uspět, čeká ho souboj s Googlem. Není to ale poprvé, kdy se prohlížeč od neziskové nadace Mozilla staví proti technologickému obru.

Firefox, původním názvem Phoenix, „vstal z popela“ prohlížeče Netscape Navigator, prvního dominantního nástroje na prohlížení webu. Netscape prohrál souboj s Internet Explorerem od Microsoftu, protože ho firma začala přidávat přímo k operačnímu systému Windows.

Zatímco podíl uživatelů s prohlížečem od firmy Netscape rapidně klesal, jeho tvůrci odstartovali nový projekt: prohlížeč, který bude mít otevřený zdrojový kód a stát na principech svobodného softwaru. Když pak skomírající Netscape pohltila společnost AOL, oddělila se od ní samostatná nadace Mozilla, která měla na starost v projektu pokračovat.

Dlouhý souboj

Ohlášené vydání Firefoxu provázela očekávání nejen fanoušků svobodného softwarů, ale i běžných uživatelů frustrovaných zastaralým a čím dál nenáviděnějším Internet Explorerem. Příznivci Firefoxu se dokonce složili na dvoustránkovou inzerci v deníku The New York Times.

Prohlížeč, vydaný v listopadu 2004 už pod dnešním názvem - „ohnivá liška“ – přezdívka pro pandu červenou – byl pro uživatele jako zjevení. Moderní prohlížeč se na bleskově vyvíjející webové technologie adaptoval mnohem rychleji než jeho konkurent od Microsoftu a rozdíly v rychlosti a plynulosti byly čím dál znatelnější. Užívanost Firefoxu pozvolna stoupala a vše nasvědčovalo tomu, že Internet Explorer porazí.

Pak ale přišel Google Chrome. Prohlížeč se zázemím jednoho z hlavních technologických hráčů má výhodu v propojení s dalšími službami Googlu, od mailové schránky přes vyhledávač po mobilní Android. Cíl Googlu je zřejmý: vytvořit pro uživatele tak pohodlné prostředí, že v něm stráví co nejvíce času - a firma o nich bude v duchu cynické poučky "pokud za to neplatíte, nejste zákazník, ale zboží" sbírat co nejvíce dat a následně jim ukazovat co nejefektivnější reklamu.

V roce 2012 Chrome, který symbolizuje přechod internetu, původně otevřené různorodé platformy, do rukou několika monopolů, poprvé Firefox předběhl. Dříve rychlý prohlížeč doplatil na to stejné, na co před ním Internet Explorer: neudržel krok s tempem doby a prohlížení internetu se s Firefoxem stalo pomalým a nepohodlným.

To se ale teď mění. V úterý vydaný nový Firefox může Chromu směle konkurovat. Jak popisují vývojáři ve svém blogu, díky řadě dlouho vyvíjených vylepšení spotřebuje prohlížeč méně paměti než Chrome, nabízí oproti němu silnější ochranu soukromí - a především je po mnoha letech konečně zase bleskově rychlý. Přenést data z jednoho prohlížeče do druhého je navíc záležitost několika kliknutí. Souboj bude dlouhý, Firefox má ale nakročeno téměř tak dobře jako před třinácti lety.