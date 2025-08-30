Velký vlastenecký výlet odhalil nečekané souvislosti. A jsou děsivější než jakákoli původní představa
Někdy se stává, že díla odhalují něco úplně jiného, než jejich autor zamýšlel zkoumat. A právě proto jsou skvělá. Přesně to se přihodilo nyní hojně diskutovanému dokumentu Robina Kvapila Velký Vlastenecký výlet.
Jeho hlavní odhalení nespočívá v poměrně očekávatelné odpovědi na otázku, zda je možné kohokoli přesvědčit tím, že ho fyzicky vystavíme realitě, k explicitní změně názoru. To samozřejmě nelze, protože mechanismy popření, snahy o zachování integrity, jakož i víry jako takové, jsou obecně silnější mocnostmi, než pouhá evidence.
Podstatné bylo postupné odhalování, proč se protagonisté dokumentu chovají, jak se chovají, co je motivuje, a hlavně – o co jim vlastně jde. A bylo to odhalování nejen mrazivé, představující lekci pro velkou část společnosti i politiků.
Dotyční protagonisté, dva muži a jedna žena, s řekněme alternativním názorem na dění na Ukrajině navštívili se štábem dokumentaristů napadenou zemi s tím, že se měli na vlastní oči přesvědčit, že válka je realitou, že Ukrajinci trpí. Přesvědčili se. A když procházeli troskami sídlišť a místy masových hrobů byli občas z následků Putinových útoků zjevně otřeseni.
Ovšem – a to je podstatné – hrůzy války přesto jakoby dávali do závorky. Stále považovali Putinovu válku za ospravedlnitelnou, statisíce obětí, ba i očividná zvěrstva za pouhé kolaterální škody v boji za něco, co je mnohem podstatnější a v zásadě pozitivní.
Jak je to možné? O co jim jde? Osobně si myslím, že trojice protagonistů, podobně jako statisíce jejich klonů v Česku, není nějak primárně proruská. Jsou pouze přesvědčeni, že Putin vlastně vede válku v jejich zastoupení.
Primárně ne s Ukrajinci. Ale s tím, co sami nejvíce nenávidí: Tedy se současným Západem, reprezentovaným Evropskou unií, jejím liberalismem, otevřeností, ekologickou odpovědností a tak dále.
Ve filmu to bylo vidět v tom, jak protagonisté jdoucí po rozbombardovaném Charkově chválili projíždějící prastarý žigulík, protože „V Evropě by přeci už tohle auto nemohlo jezdit, to by nám ti z unie tvrdili, že kvůli tomu umřeme“.
Ano – prastaré auto, které někde někdo vyhrabal, kdosi, kdo možná zrovna přišel při bombardování o rodinu a majetek, se najednou pro ně stalo součástí světa, po kterém teskní. „Smrdí, jede, nikdo ho nereguluje, nezakazuje. Krása!“
A v myslích protagonistů se rodí představa, že Putin vlastně bojuje za ty žigulíky, které jsou pro ně důkazem, že “svět je ještě v pořádku”. Putina nemůžou nikdy odsoudit, ať dělá cokoli, protože to je voják jejich přesvědčení.
Nenávidí západní svět
Kdybych to shrnul: Klíč k vytrvalému postoji těchto lidí vůči válce na Ukrajině není v tom, co Putin dělá na Ukrajině a Ukrajincům.
Uznávají, že to nejsou hezké věci. Klíč je v tom, co se domnívají, že Putin může udělat pro ně. Pro liberály to ale znamená: Když někomu takovému budou říkat, že je primárně proruský, nebude to pro něj dávat smysl. Bude to vidět jen jako další podlý útok, který ho v jeho pozici jen zatvrdí.
Se současným ruským režimem mají totiž tito lidé společné jen to, že nenávidí současný západní svět. Jejich postoj v jádru není názorem válku, která se odehrává někde jinde.
Je součástí studené občanské války, která probíhá – a to stále intenzivněji – u nás. Což je dle mého soudu ono zásadní odhalení, které film Velký vlastenecký výlet přinesl. Co si s ním počít, upřímně řečeno nevím.
Autor je komentátor Hospodářských novin
