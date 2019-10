Věra Jourová, možná poslední naděje pro demokracii v Evropě

Nejde o to, že je místopředsedkyně komise, byť i to je pro Česko poprvé a je to pocta, ale o to, že bude rozhodovat o budoucnosti Evropské unie.

Hlavním úkolem Jourové bude totiž dohlížet na dodržování evropských hodnot, což není nic méně, než to, že bude střežit, zda jsou země Evropské unie demokratickými, právními státy, které respektují lidská práva. Sama Jourová připouští, že tomu tak vlastně už dnes není a že evropská demokracie i právní stát jsou v ohrožení.

Evropská unie čelí jako celek dezinformační válce, snaze zvenčí ovlivnit demokratické volby, rozvrátit důvěru občanů ve stát, v Evropskou unii, v demokracii, vyvolat paniku. Toto bitevní pole je nepřehledné, na nepřátelské straně fronty je ruský režim Vladimira Putina, čínská diktatura, islamisté a dalo by se pokračovat.

S tímto nebezpečím, které se šíří především prostřednictvím sociálních sítí, se už Evropská unie naučila bojovat a čelit mu. A to i díky Věře Jourové, která v tom dosáhla v minulých letech značných úspěchů.

To byl také důvod, proč tak lehce a snadno prošla v pondělí večer přes europoslanecké síto.

Jourová je na Babišovi nezávislá

Mnohem větším problémem než „vnější nepřátelé“ jsou ale pro evropskou demokracii a právní stát její vnitřní evropští nepřátelé. Jsou to bohužel i vlády dvou zemí, které Česko pokládá v rámci Visegrádské čtyřky za své klíčové spojence.

Polsko ovládané Právem a spravedlností Jaroslawa Kaczynského a Maďarsko Viktora Orbána. Země, v nichž byly zlikvidovány veřejnoprávní sdělovací prostředky, kde soudy už nejsou nezávislé a tím je ohrožen i právní stát jako takový. A v případě Maďarska nejsou kvůli mocenskému monopolu už ani volby férové.

Nejsou to sice ještě diktatury, ale demokracie je v nich v různé míře skutečně ohrožena. Česko je na této šikmé ploše spolu s nimi, byť za hranu plné demokracie ještě nesklouzlo.

Ale situace, kdy zemi vládne oligarcha, který stále čerpá zisky z jedné z největších firem v zemi a dotací od státu i Evropské unie, normální není.

A rizika, které z toho pro další vývoj české demokracie a právního státu plynou, jsou obrovská. A Andrej Babiš sám ze své vůle nedělá nic pro to, aby je zmenšil, právě naopak.

Možná si řeknete, jak Věra Jourová, která vedle Babiše politicky vyrostla a jemuž vděčí za svoji dvojí nominaci do Bruselu, vůbec může hodnoty demokracie, právního státu a lidských práv v rámci Evropské unie hájit?

Možná právě proto, zní překvapivá odpověď. S dodatkem, že v této chvíli je už Věra Jourová na Andreji Babišovi zcela nezávislá.

A to, že má pro budoucnost Evropy zcela zásadní úkol, to si podle svých vlastních slov velmi dobře uvědomuje. Což je pro unii i pro Česko dobrý příslib.

Autor je komentátorem Deníku.