Českého eurokomisaře vybírá vláda s pomocí parlamentu, ne Andrej Babiš

Může se to zdát jako formalita. Ale v dnešní české realitě, kdy se prezident pohybuje na samé hraně ústavnosti, či podle Senátu dokonce za ní, to je daleko zásadnější, než by se mohlo zdát. Premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně prohlašuje, že je to on, kdo vybírá a podle pondělního prohlášení už vybral nového eurokomisaře za Českou republiku a že jím bude opět Věra Jourová. Komentář Praha 21:15 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová je dobrá volba, ale není to Andrej Babiš, kdo o tom jako nějaký monarcha rozhoduje. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nic proti tomuto výběru, Věra Jourová je dobrá volba, ale není to Andrej Babiš, kdo o tom jako nějaký monarcha rozhoduje.

Procedura daná zákonem je totiž jasná. Vláda musí nejdříve Věru Jourovou navrhnout, poté musí její nominaci projednat výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a až následně může vláda českou kandidátku schválit a oficiálně ji na její post nominovat.

,Je to úspěšná žena.‘ Babiš navrhne von der Leyenové do Evropské komise Jourovou Číst článek

Do té doby je nominace Věry Jourové pouze osobní názorem Andreje Babiše, názorem, který mimochodem nemá ještě ani posvěcení hnutí ANO, tedy pokud tuto strukturu nebereme jen jako osobní majetek Andreje Babiše, jak to někdy bohužel vypadá.

Toto vše je třeba připomenout. A to přesto, že Věra Jourová má ve své nominaci zřejmě podporu koaličního partnera hnutí ANO, tedy sociálních demokratů.

Zákonný postup

Ale i tady se pohybujeme zatím v rovině některých veřejných prohlášení politiků ČSSD, které se jednak mohou s ohledem na vyhrocující se koaliční krizi změnit a také nemají posvěcení od nejvyšších orgánů této politické strany. Strany, která, ať si o ní můžeme myslet, co chceme, je živým demokratickým organismem, v němž nerozhoduje to, co někde někdo z vedení strany řekne, ale co vedení ČSSD odhlasuje.

A pak tu samozřejmě máme vládu. I vláda by měla být demokratickým orgánem, v němž je hlas premiéra Andreje Babiše pouze jedním z rovnocenných hlasů. Navíc se v bodě 6 koaliční smlouvy mezi ČSSD a hnutím ANO uvádí, že kroky týkající se zahraniční politiky jsou výsostně koaliční: „Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh, resp. takové usnesení vlády, které podpoří nadpoloviční většina ministrů z každé koaliční strany.“

Ani v zákonných ustanoveních, ani v koaliční smlouvě naopak nenajdeme nic o tom, že by o českém eurokomisaři rozhodoval premiér Andrej Babiš sám.

Andreji Babišovi je to viditelně jedno a chce před veřejností, zvláště před svými voliči, dávat najevo, že je to on, kdo rozhoduje. Zvláště, když se mu od prezidenta Miloše Zemana dostalo už několikanásobného ponížení svědčícího o tom, že nerozhoduje ani tam, kde na to podle ústavy má jako premiér právo.

Stejně jako u Zemana i u Babiše je třeba vždy trvat na zákonném postupu. A to přesto, že nominace Věry Jourové českou vládou bude bezpochyby dobrým krokem.

Autor je redaktorem Deníku