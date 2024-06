Je to první řada seriálu Zákon tajgy o 32 epizodách. Hlavní postavou je 56letý plukovník vojenské kontrarozvědky Nikolaj Usťužanin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Veselé Rusko ve vsi Veselucha

Přes 30 let poctivě sloužil vlasti v operacích Ruska ve světě, ale po fiasku na území Ruské federace, kdy byla zabita jeho agentka, je postaven mimo službu a vyšetřován. Volá ho jeho bývalý spoluparagán, šéf okresu v tajze u hranice s Finskem, aby pomohl okres uřídit.

Není divu, že chtěl vycvičeného zabijáka. Za chvíli vám sdělím, kdo všechno okres ohrožuje. Ale Nikolaj, který se stal hajným ve vsi Veselucha, je něžný vrah. A řídí se místním pravidlem: žádné ruské zákony neplatí, je tady jen zákon tajgy. Každý díl začíná grafickým připodobením hrdiny k orlovi a medvědovi. Nic mu neunikne a nikdo ho v jeho hromotlucké dobrotě nezdolá. A že těch nepřátel je.

U vlastence nepochodí

Okres v různé době ohrožují čečenské krvavé bandy, mafiáni, uprchlí vězňové, kteří na vedlejšák dělají nájemné vrahy, herci s pokaženou morálkou, léčitel s pokaženou morálkou, hacker s pokaženou morálkou, zločinci, kteří prchají ze země s údaji o ruském válečném průmyslu, Afrokdosi, po staru řečeno černoši, kteří přepadávají vesnickou prodejnu, protože migrují a nemají co jíst, místní židovský lichvář, jeden zaprodaný ruský policajt, jeden zaprodaný ruský tajný.

Pak jsou tady horší tvorové, a to jsou cizáci. Zahraniční bankéř, muž Nikolajovy nevlastní dcery, je zloděj. Němec satanista láká a rituálně zabíjí nevinná ruská děvčata. Pravnuk německého nacisty hledá odznak řádu rosekruciánů pomocí ruských zločinců. A skupina cizáckých vyvrhelů jezdí do ruské tajgy mučit a střílet ruské lidi, na které pořádají hon.

Cizina má zájem i o Nikolaje. V jednom díle se děj střemhlav přenáší z tajgy do Washingtonu, přímo do pracovny ředitele CIA, který – jak jinak! – kouří tlustý doutník a nařizuje verbovku plukovníka Usťužanina. Za tímto účelem najednou obživne zabitá Nikolajova agentka a zároveň milenka Elsa a přijede za ním do tajgy, aby mu nabídla práci pro USA. Ale u vlastence nepochodí!

V tu chvíli se na scéně objevuje Nikolajův nadřízený generál Kanajev, který není jenom nadřízený, ale taky americký špion, a Elsu zastřelí, Nikolaj ho následně zapíchne. Obecně je zabíjení a násilí v seriálu všudypřítomné. Jediný díl není bez pěkné řádky mrtvol. Je to veselé Rusko ve vsi Veselucha.

Poselství je však jasné. Rusko, v němž žijí sympatičtí prostí lidé (na jejich popis už nemám místo, ani na vyléčeného ochlastu Gangrenu), které nepřetržitě ohrožují nepřátelé místní a zejména z ciziny, se nemůže spolehnout na nikoho. Kromě chlapů, kteří dělali a stále dělají pořádek ve světě, kde nastolovali a nastolují russkij mir.

Koněc fiľma.

Autor je komentátor serveru novinky.cz