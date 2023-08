Počet alternativních trestů u nás bohužel klesá. Před 12 lety jich bylo přes 70 tisíc, loni o 20 tisíc méně. Zavíráme lidi, kteří nejsou nebezpeční a které kriminál nenapraví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Fendrych: Vězeňství jsme zanedbali, jsme zemí recidivistů

Michailidis popisuje, jak to ve vězení vypadá:

„Měli jsme cely pro dva lidi a najednou se začaly objevovat velké ložnice pro deset i dvacet lidí. Většina vězněných osob sdílí ložnice pro čtyři až osm, někde deset. Na oddílech je 50 až 80 lidí. Ti lidé jsou většinu času spolu.“

Odtud plyne, že vězeňské prostředí lidi nenapravuje, ale kriminalizuje. Říká se tomu „prizonizace“.

Podle projektu #Práce za mřížemi mají věznice odsouzené připravovat na úspěšný návrat do života, ale ono to nefunguje a fungovat ani nemůže.

Zlé časy? Tak je změňte Číst článek

Recidiva, návrat do vězení, v Česku potká až 80 procent lidí, kteří byli propuštěni na svobodu. Strašně vysoké číslo.

Zoufalý život

Kdo se dostává za mříže nejvíc? Popisuje to vědec Jiří Mertl, odborník na vězeňství, který se zabývá otázkami sociální spravedlnosti.

Vězeňskou populaci většinou tvoří lidé, kteří se od útlého dětství setkávají se samými potížemi: žijí ve vyloučené lokalitě, v chudobě, mají špatný přístup ke vzdělání, zažívají rasismus, rozpady rodin, drogové a alkoholové závislosti, pobyty ve výchovných zařízeních.

Zoufalý život. Mertl říká, že uváznou v téměř bezvýchodné situaci, nemají motivaci, prostředky, kontakty k tomu, aby ji mohli řešit. Dovede je to až k trestné činnosti.

Tím to nekončí. Odsedí si trest v podmínkách, které vedou k recidivě. Kriminál se pro ně stane přirozeným prostředím, přirozenějším než pobyt na svobodě, kde se musejí starat sami o sebe. Když je ale propustí, octnou se často ve vzduchoprázdnu.

Nemají kam jít, kde bydlet, zhusta končí na ubytovnách, tedy v prostředí, kde vládne alkohol, drogy, násilí. Mají dluhy, těžko si seženou práci, nejspíš velmi málo placenou v montovnách, kde musejí plnit vysoké normy.

Vězeň P01135809. Trump se vydal úřadům ve státě Georgia, pořídily jeho fotografii jako zatčeného Číst článek

Mertl popisuje, že často berou drogy a pijí, aby tu dřinu vůbec vydrželi. Není divu, že rychle spadnou do závislostí, do problémů, něco provedou a vrátí se do kriminálu.

Oficiální výpočet nákladů na jednu vězněnou osobu činí v průměru tři miliony korun. V tom ovšem není započten aparát, který musí pachatele kriminálních činů chytit, obvinit, odsoudit, uvěznit, věznit a propustit.

Ve finále mohou celkové náklady vyšplhat do desítek milionů korun.

Proč? Neumíme to, vězníme zbytečně moc lidí, máme málo sociálních pracovníků pro vyloučené oblasti a pro návraty vězňů na svobodu. Jako by nám o svobodu těchto lidí ani nešlo.

Autor je komentátor Aktuálně.cz