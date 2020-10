Sociální demokraté dál dominují rakouské metropoli. Teď je čeká zvládnutí pandemie

Oproti roku 2015 si výrazně polepšili. Tentokrát jim před volbami nikdo na paty nešlapal. Stejně tak letos chybělo téma, které by podobně jako v případě migrace, rozdělovalo společnost.

Část města svého času vítala běžence původem z Blízkého východu na nádražích, druhá v nich viděla potenciální islamistické teroristy. Podobně byli tenkrát rozpolcení i vídeňští sociální demokraté. Jejich příznivci z často dobře situovaných čtvrtí v centru města chodili rozdávat běžencům uvítací balíčky.

Naopak ti, co bydleli v okrajových částech města a ve velkých sídlištích, kvůli tomu nemohli přijít straně na jméno. Ve volbách hlasovali pro radikální Svobodné. Těm se pak podařilo se mnohde sociálním demokratům nebezpečně přiblížit. A v tradičním dělnickém Simmeringu je dokonce dokázali vytlačit z pozice nejsilnější strany.

Něco takového se letos neopakovalo. Jednak proto, že Svobodní se stále ještě nevzpamatovali z aféry Ibiza, která je stála loni v květnu účast v celostátní vládě kancléře Sebastiana Kurze. Její vedlejší dopady stranu připravily o poslední zbytky důvěry voličů.

Otázka pandemie v předvolební kampani

Za očekáváními zůstali i vídeňští Zelení. Jim zřejmě někteří jejich kmenoví voliči neodpustili, že se dali na celostátní úrovni dohromady s konzervativními lidovci kancléře Sebastiana Kurze.

Už taky museli přistoupit na nejeden bolestný kompromis. Například nedávno, když rakouská vláda rozhodla, že nepřijme děti z vyhořelého uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos. Zelení, kteří ještě před pěti lety bojovali za každého jednotlivého běžence, to museli vzít mlčky na vědomí. Hlavně ve Vídni měli svým co vysvětlovat.

Volby v rakouské metropoli tak do určité míry znamenají návrat ke starým pořádkům. Sociální demokraté skončili s velkým náskokem první, za nimi se dokázali po mnoha letech vrátit na druhou příčku lidovci.

Teprve za nimi zůstali všichni ostatní, včetně Zelených. O debaklu mohou naopak hovořit populističtí Svobodní. Jejich ztrátu v podobě 23 procentních bodů oproti roku 2015 nelze označit jinak.

Staronový starosta města Michael Ludwig, který proplul kampaní bez větších chyb a s akcemi, jako když nechal vídeňským domácnostem rozdat kupony na návštěvu místních restaurací, si teď bude moci vybrat, s kým povládne.

Jestli znovu se Zelenými, kteří jeho stranu v minulosti provokovali rozšiřováním cyklostezek. Nebo jestli půjde do vlády s menšími liberály, kteří by pro něj byli zřejmě snazším partnerem. Teoreticky by mohl i s lidovci. To ale asi neudělá.

Tajemství jeho volebního úspěchu totiž částečně spočívá i v tom, že se on i vedení města, v minulých týdnech vymezovali vůči Kurzovi a jeho lidovcům.

Obzvláště při řešení koronavirové pandemie vyvolávali zástupci města často dojem, že celostátní vláda údajně „šikanuje“ obyvatele Vídně, a to jen proto, že tam vládnou sociální demokraté (čili její hlavní politický konkurent).

Ludwig a spol. měli štěstí, že otázka pandemie v kampani příliš velkou roku nehrála. To se ale může nyní v souvislosti s prudce se zvyšujícími počty nově nakažených rychle změnit.

Zdravotnický systém ve městě se najednou může ocitnout před velkou zatěžkávací zkouškou. Teď už to bude jen na starostovi a jeho lidech, jak to zvládnou.

