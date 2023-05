Viktor Orbán – nebezpečný příklad

Viktor Orbán, maďarský premiér, jako jediný z šéfů vlád v Evropské unii chce do konce roku zrušit sankce uvalené na Rusko, neuznává zatykač na Vladimira Putina, neratifikovali přijetí Švédska do NATO, Ukrajina je podle něj finančně neexistující stát a hlásá do světa, že Maďarsko a Vatikán jsou jediné dva státy, které jsou pro mír. Ruská federace přesto Maďarsko zařadila mezi nepřátelské země.

Budapešť 16:30 3. května 2023