Orbán sedí na dvou židlích. A maďarští voliči to, zdá se, kvitují

Viktor Orbán nebyl jediným státníkem Evropské unie, který krátce před začátkem ruské agrese proti Ukrajině navštívil v Kremlu Vladimira Putina. Byl tam i francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz. Orbán byl však jediným, který si k Putinovi přijel pro podporu v blížících se volbách. Komentář Praha 14:50 27. března 2022

A také ji od ruského prezidenta, dnes označovaného za válečného zločince, jednoznačně dostal. Spolu s dárkem v podobě slibu dodávek levnějšího ruského plynu a výstavby okružní železnice kolem Budapešti v režii ruských drah.

Putinova válka proti Ukrajině byla sice pro Viktora Orbána zřejmě také šokem. První kola sankcí proti Rusku se ani Orbán neodvážil blokovat. Ale když se teď ukazuje, že je třeba utahovat sankční šrouby o další závity, začíná Maďarsko opět zbytek Evropy a Západu brzdit. O konci dodávek ruského plynu a ropy nechce Orbán ani slyšet. Stejně jako o tom, že by se snad Rusy financovaná a prováděná výstavba jaderné elektrárny Paks neměla uskutečnit.

Orbán také stále hraje svoji hru na Zakarpatské Ukrajině. Kdysi patřící k Československu, ale mnohem déle k Uhrám a za války k Maďarsku. Orbán prohlásil, že agrese Ruska proti Ukrajině není pro zakarpatské Maďary jejich válkou. To hraje na strunu Rusku, jehož agenti se podle ukrajinské vlády pokoušejí v Zakarpatí rozehrávat scénář maďarské expanze do této nejzápadnější části Ukrajiny.

Kšefty s Ruskem

To, co je ale na Orbánově sezení na dvou židlích, z nichž na té ukrajinské posedává jen velmi neochotně, úplně nejsmutnější, je fakt, že mu to u maďarských voličů nejen prochází, ale dokonce zabírá. Orbánova politika ve stylu: „Budeme Ukrajinu podporovat, jen když nám to nepokazí kšefty s Ruskem,“ zvedla popularitu jeho Fideszu před volbami na počátku dubna o několik procentních bodů.

O těch několik procent, které Orbán potřeboval k tomu, aby dosud vyrovnaný volební souboj se sjednocenou opozicí přece jen zřejmě vyhrál. Což je horší verze představy, že bychom si i nyní po Putinově invazi na Ukrajinu znovu zvolili prezidentem Miloše Zemana i s celým jeho proputinovským týmem.

Zbývá jen doufat, že se volební průzkumy v Maďarsku přece jen mýlí. A že na začátku dubna to v Budapešti dopadne jinak, než to nyní vypadá. Protože v případě znovuzvolení Viktora Orbána budou moci v Kremlu zase slavit.

Autor je komentátor Deníku