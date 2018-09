Český fotbal potřebuje injekci. Kéž by mu ji Plzeň dala

Nejsou to krásné týdny, které teď zažívá fotbal na nejvyšší úrovni v České republice. Národní tým úplně propadl v zápasech s Ukrajinou a v Rusku, předtím Sparta ostudně vypadla se slabou Suboticou a nenadchla ani Slavia proti Dynamu Kyjev.

Západočeši teď mají výtečnou možnost ukázat, že to není až tak hrozné. Vrátit českému fotbalu sebevědomí. Dát signál malým klukům, že tu jsou vzory, ke kterým se dá upínat.

Ne každý český fotbalový fanoušek Plzni v Lize mistrů bude přát. Stačí si projet sociální sítě, zvlášť doporučuji účty příznivců Slavie a Sparty, a Viktorii na oplátku blaho tuzemského sportu na srdci taky neleží.

„My se soustředíme hlavně sami na sebe,“ řekl kapitán Roman Hubník. A trenér Pavel Vrba ještě přitvrdil: „Plzeň si nestěžuje. Nám se daří a jsme spokojení.“

Kéž by tahle slova mohl zopakovat i po úvodním utkání Ligy mistrů s CSKA Moskva. Už by nezněla tolik nadutě a navíc by pravděpodobně následovala po zápase, který českému fotbalu vrátil naději.