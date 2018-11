Úšklebky stranou, Plzeň zaslouží úctu

Jistě, nebyl to žádný vyloženě oslnivý výkon, jaký Západočeši v Moskvě předvedli. Většinu času měli s běhavými mladíky CSKA problémy a sami dlouho nebyli nebezpeční. Ale – řečeno s klasikem – důležité body, na ostatní se vy... vykašli.

CSKA Moskva – Plzeň 1:2. Viktoria se velkým obratem po přestávce přiblížila Evropské lize

Po strašidelném vstupu do zápasu v Lužnikách, podobně jako při debaklech v Římě nebo doma s Realem, by asi fotbalisté Plzně sociální sítě projíždět nechtěli. Posměšky, úšklebky, legrácky na jejich adresu. Že prý jsou staří, za zenitem, dělají ostudu českému fotbalu atd. atd.

Teď se to mudruje, když v Moskvě zvítězili a mají nakročeno k pohárovému jaru. Ale i kdyby prohráli a ve skupině skončili poslední, zaslouží si respekt.

Liga mistrů, to je soutěž, po které touží snad všechny kluby Evropy. Pro některé je to už každoroční rutina, i podmanivá hymna jim zevšední. Ale pro ty české je to v poslední době nedosažitelná meta. Až na Plzeň.

Sparta naposledy v roce 2005, Slavia o dva roky později, Plzeň od té doby třikrát.

Stamiliony korun od Evropské fotbalové unie UEFA a souboje s Barcelonou, Realem Madrid, Bayernem Mnichov nebo Manchesterem City.

Fotbalisty, trenéry, funkcionáře, ale i fanoušky ostatních klubů by to nemělo ponoukat k posměškům, ale k práci na tom, aby to co nejdřív mohli zažít sami.