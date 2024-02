Vít Rakušan o ČEZu aneb pánové, tohle nebylo dobrý

Video je součástí kampaně, která by měla Starostům přinést kladné body u občanů a zajistit úspěch v letošních volbách. K tomu by měly přispět i Rakušanovy výjezdy mezi lidi. Na nich slibuje otevřený dialog.

V atmosféře prosáklé nepřátelstvím mu vysvětlování různých věcí jde ztuha. Ani sám nemůže čekat, že se mu podaří před frustrovanými občany obhájit sporné kroky vlády.

Ve víru vášnivé diskuse nemá úplně pod kontrolou vše, co lidem říká. Zkrátka nehrát při zdi a netaktizovat přináší zvýšené riziko chyb. A jedné poměrně velké se Vít Rakušan dopustil na setkání s občany v Sokolově.

Když byl dotázán na další osud energetické společnosti ČEZ, prohlásil, že by vláda Petra Fialy (ODS) měla stihnout odkoupit zbytek akcií této firmy. Není divu, že jeho výrok nezůstal bez reakce. Konkrétně burzy, na které se s akciemi ČEZ obchoduje. Jejich cena po několikadenním poklesu stoupla.

Omluva situaci nezachrání

Někteří burzovní hráči patrně z výroku ministra vnitra Víta Rakušana usoudili, že by se mohlo do budoucna vyplatit jejich vlastnictví. Konkrétně s vidinou toho, že v případě výkupu minoritních akcionářů by mohla být výsledná cena pro ně velmi zajímavá. Byť první místopředseda vlády po mítinku svůj výrok opravil, není jisté, zda tomu všichni burzovní hráči uvěří.

Tím spíš, že o dalším osudu ČEZ se diskutuje už několik let. Debata zesílila v době energetické krize. Ve veřejném prostoru se objevily nejrůznější spekulace. Ať už o úplném zestátnění této firmy, nebo o jejím rozdělení na několik částí. S tím souvisí i případný odkup akcií od minoritních akcionářů a jejich cena. Čím bude hodnota akcií vyšší, tím více bude muset vláda zaplatit.

Není divu, že Rakušanova slova pronesená na setkání s obyvateli Sokolova zaskočila premiéra Fialu. Rakušanovo následné upřesnění a omluva situaci nezachrání. Jak se říká, za chyby se platí. Tentokrát by to mohlo sedět doslova, alespoň pro státní pokladnu.

Pochopitelně záleží na tom, co skutečně Fialova vláda s ČEZ udělá. Zda se vůbec na nějaké proměně firmy shodne. Vzhledem k tomu, že se s jejími akciemi obchoduje na burze, jsou jakékoli zmínky o osudu ČEZ citlivé.

Vít Rakušan svým výrokem a jeho následným popřením dodal názorný příklad pro své tvrzení, kterým oslovuje hráče ve sportovní šatně. Tedy, že lidé na vládní politiky koukají a vůbec nerozumí tomu, co dělají. Zároveň k tomu lze dodat jeho další větu z tohoto videa – pánové, tohle nebylo dobrý!

Autor je komentátor Českého rozhlasu