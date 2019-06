Zeman se mýlí, vlády se nemění jen po volbách

Miloš Zeman této pravomoci využil několikrát. Nebylo to však pokaždé bezprostředně po výsledku voleb. Kabinet se totiž může změnit i v průběhu čtyřletého funkčního období Poslanecké sněmovny. Konkrétně po demisi premiéra, v případě vyslovení nedůvěry, nebo v momentu, kdy nově jmenovaná vláda vůbec nezískala v dolní parlamentní komoře důvěru.

Přitom sám Miloš Zeman najmenoval jednu vládu, která se svobodnými volbami neměla vůbec nic společného. Do jejího čela instaloval Jiřího Rusnoka a na jeho žádost najmenoval ministry.

Takovýto kabinet přitom vůbec neodrážel vůli dolní parlamentní komory. Hlava státu se snažila vnutit poslancům svoji vládní sestavu. Sháněla pro ni podporu ve sněmovně až dodatečně. Podle očekávání ji nezískala. Miloš Zeman tím de facto ignoroval výsledek svobodných voleb.

Protestující mají smůlu

V ústavním systému České republiky by takovýmto způsobem vlády vznikat neměly. Zároveň nemohou končit tím, že je někdo odvolá na demonstraci. V tom má prezident pravdu.

Tlak protestujících však může vyústit v rozhodnutí premiéra podat demisi. Není na tom nic, co by bylo v rozporu s fungováním demokratické společnosti. V ní má každý právo vyjádřit svůj názor. Zároveň má možnost ho vyslovit na řádně ohlášené demonstraci.

Na zvážení politiků potom záleží, jak s hlasem nespokojených občanů naloží. Lidé, kteří se v neděli shromáždili v Praze na Letné, tak žádným způsobem nezpochybňovali volební výsledky. Vadí jim, že na jejich základě byl do čela vlády jmenován trestně stíhaný a konfliktem zájmů zatížený člověk.

Miloš Zeman jim opakovaně vzkazuje, že mají smůlu. Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, pokud on sám bude chtít, udrží v čele vlády až do konce funkčního období současné sněmovny. Vzhledem k rozložení sil v ní to pro něj nebude problém.

Pokud by se premiér přece jenom rozhodl rezignovat, vznikl by velmi pravděpodobně kabinet v čele s představitelem hnutí ANO. V tom případě by patrně masové protesty ustaly.

Potvrdilo by se, že jejich organizátorům nejde o popírání výsledků demokratických voleb, ale o konkrétního člověka zatíženého trestním stíháním a nevyřešeným konfliktem zájmů. Na splnění svých požadavků by tak protestující nemuseli čekat na výsledek dalších voleb, jak jim prezident vzkazuje.

Autor je komentátor Českého rozhlasu