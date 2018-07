Vláda s důvěrou

Vláda premiéra Andreje Babiše si v Poslanecké sněmovně řekne o důvěru a od většiny poslanců ji obdrží. Slavit se ale určitě nebude. Hlavní slovo dostane opozice, zděšená z toho, že vláda obdržela důvěru díky komunistům.

Ústavně ovšem bude vše v pořádku a v praxi bude vláda ANO a ČSSD podpořená KSČM pracovat stejně, jako pracovala vláda Sobotkova a nejspíše i skoro stejně, jako by pracovala jakákoli jiná koalice. Je to dáno jednak rozmělněním hranice mezi pravicí a levicí, a také nástupem protestních hnutí, která nutí tradiční strany zajímat se o názory voličů.

Stát bude fungovat jako firma

Babišova vláda bude nepochybně terčem trvalé kritiky, ale to, do čeho se opozice bude trefovat, budou spíše nějaké staré diplomové práce, sporné eurodotace či epizody z mládí premiéra, než běžná vládní agenda. Stát bude fungovat jako standardní firma. Žádný zázrak, ale ani katastrofa.

Vítěz voleb, bez kterého nebylo možné sestavit vládu, si koaliční partnery nevybral. Spolupracovat bude s těmi stranami, které mu zbyly a které spolupráci podmínily reálnými požadavky. Babišova koalice bude středolevá, což pro něj s ohledem na atmosféru ve společnosti může být výhodnější, než kdyby ke koalici přemluvil ODS a musel se posunout doprava.

Osvojit si priority komunistů nebude Babiše bolet. Trvalý růst minimální mzdy, valorizace důchodů, ochrana přírodních zdrojů před rozkradením do cizích rukou či zdanění církevních restitucí jsou témata, u kterých nehrozí konflikt s většinovým veřejným míněním. Stejné je to u přístupu k bydlení, zdravotnictví či hospodaření s vodou. Pro tuto vládu nebude problém zohledňovat zájmy občanů, pokud to dovolí hospodářská situace.

Sečteno podtrženo, Babiš má slušnou šanci uspět a ČSSD s KSČM mají šanci se na jeho úspěchu podílet. Tato koalice proto nebude křehká ani nestabilní. Pro opozici je to alarmující zjištění, ale většině občanů, kteří od politiků především chtějí, aby nezacláněli a nepřekáželi, to vadit nebude.