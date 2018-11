Pošramocená vláda a prezident na koni

„Záleží na tom, jak se ČSSD bude chovat v dalších týdnech a měsících do svého březnového sjezdu,“ pravil prezident republiky v objemném rozhovoru pro páteční vydání deníku Mf Dnes, když odpovídal na otázku, jestli by pro předsedu vlády Babiše nebylo jednodušší, kdyby přijal nabídku Tomia Okamury, vyšoupl z kabinetu sociální demokraty a nechal se ve sněmovně podporovat vedle komunistů také od SPD. Komentář Praha 16:30 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman. Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu Aleše Opaty k objasnění úkolů české armády v roce 2019. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

A Miloš Zeman k tomu ovšem dodal: „Nezapomeňte, že tady máte i jinou variantu. To znamená, že premiér má svaté právo vyměnit kteréhokoli člena vlády. Mohu vás ujistit, že těmto výměnám bránit nebudu.“

Že by Zeman jistě neotálel ani minutu vyhovět případnému návrhu na výměnu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), jehož v témže rozhovoru označil za loutku europoslance Miroslav Pocheho (ČSSD), netřeba pochybovat.

Důvěra sněmovny

Ale s tím svatým právem premiéra je to trošku složitější: podle koaliční dohody musí pro odvolání ministra z druhé vládní strany právě u ní nejprve hledat podporu.

Ale prezident nám možná trochu naznačuje, že podle něho bude nyní pozice ČSSD v kabinetu výrazně slabší. Když v něm sice zůstala, ale také jej při hlasování o nedůvěře nepodržela. Dost možná si to chce Zeman otestovat právě na Petříčkovi.

A zároveň zjistit, jestli si premiér dostatečně uvědomuje, jak mohutně mu Zeman pomohl. Kdyby neprohlásil, že v případě pádu vlády pověří opět Babiše sestavením nové, bůhví, jak by se ČSSD zachovala a co by nastalo.

Prezident ovšem samozřejmě rovněž ví a bude to dávat najevo, i když možná neveřejně, že je i Babišovovo postavení viditelně vratší, protože absurdní trip jeho syna na Krym není vůbec vysvětlený a pořád trvá podezření, že Babiš starší prostě potřeboval juniora na čas uklidit před vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo.

Což se stalo za bizarních okolností. Odráží se to ve veřejném mínění: nedůvěru premiérovi v průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi vyjádřilo 60 procent oslovených a věří mu pouze 37 procent, z drtivé většiny voliči ANO.

Veškerá moc Hradu

Zeman sice navenek dvojici Slonková-Kubík spílá do žurnalistických hyen, ale měl by jí v tichosti spíš blahořečit. K momentální dominanci na scéně přišel velmi lacino.

A ukousnout si větší sousto z moci budou nyní chtít i premiérovi věrní komunisté. Jak jsou na tom, se ukáže vcelku záhy, pokud konečně získají post v dozorčí radě společnosti ČEZ, kam je zatím Babiš odmítal pustit.

Jinými slovy: vláda sice hlasování o nedůvěře přežila, ale dost pošramocená. A bez výhledu na brzké uzdravení. A protože se nedá čekat, že vznikne třípětinová většina všech poslanců, nutná pro rozpuštění sněmovny jaksi zdola, k předčasným volbám nedojde.

Mocensky posílenému prezidentovi nastalý stav maximálně vyhovuje. Aby mohl například dál tlačit Rosatom k angažmá v tuzemských jaderných elektrárnách.