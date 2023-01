Lída Rakušanová: Klamavá reklama? Politikům projdou i lži

Pamatuje na to zákon chránící spotřebitele před nekalými praktikami výrobců a poskytovatelů služeb. Tedy před zbožím, které by si v životě nekoupili, kdyby je prodejci neuvedli v omyl.

A to dokonce i za předpokladu, že informace v reklamě je sice pravdivá, ale je spotřebiteli poskytnuta zavádějícím způsobem. Takže se spotřebitel nemůže svobodně rozhodovat.

V politice tohle všechno ale evidentně neplatí. Pravdou je, že odvolání vlády je podle článku 62 Ústavy sice v kompetenci prezidenta, ale následující články definují, kdy to smí udělat. A nikde tam nestojí, že by to bylo jen na jeho libovůli.

Experti se shodují, že ústavu je nutno číst jako celek. A že když Jaroslav Bašta tvrdí, že chce svrhnout vládu, která se opírá o vůli sněmovny a o vůli voličů, slibuje protiústavní jednání. Tedy de facto vyhrožuje pučem.

Vysoké mínění o voličích

Přesto může být Jaroslav Bašta v klidu. Máme totiž zákon nejen na ochranu spotřebitelů, ale i k volbě prezidenta republiky.

A v únoru 2013, po zvolení Miloše Zemana prezidentem, se Nejvyšší správní soud vyjádřil i k vedení jeho volební kampaně.

A to na základě podnětu, že jeho tehdejší billboard s textem: „Stop této vládě. Volte Zemana“ porušil paragraf 35 zmíněného zákona, protože klamavě sliboval odstranění vlády, ačkoliv k tomu prezident podle Ústavy nemá pravomoc.

Voliči byli tudíž uvedeni v omyl, což ovlivnilo volební výsledek v neprospěch tehdejšího Zemanova protikandidáta Schwarzenberga. Navrhovatel proto žádal opakování voleb.

Soud ale jeho návrh zamítl v plném rozsahu, a to s odůvodněním, že voliči prý neočekávali od Zemana „zastavení vlády, nýbrž aktivní ovlivňování její činnosti v rámci ústavních mezí“. Podle soudu je přípustná i negativní kampaň upozorňující na nedostatky protikandidáta.

A přípustné je prý i to, „aby se v politickém sloganu objevila jistá míra přehánění, personalizace, symboličnosti či zkratkovitosti, protože volič, podobně jako u běžných reklamních sloganů, s určitou mírou nadsázky u tohoto typu politické komunikace počítá“.

Nezbývá než dodat, že soudci mají o voličích věru vysoké mínění. Jenže pokud je podle nich normální, že politici slibují nemožné, pak se nelze divit, když se mezi lidem šíří dojem, že jim ti nahoře lžou a celá ta demokracie je vlastně na nic. K volání po vládě tvrdé ruky zbývá pak už jen krůček.

