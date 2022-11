Svět už prošel za poslední léta mnoha otřesy, ale co se na něj řítí nyní, je velmi ohrožující. A to hlavně pro svět demokratický, jehož lídři se nemohou spolehnout na neodvolatelnost, jako je to ve státech autokratických. Proto už nějaký čas s hrůzou hleděli na růst cen všeho a zejména pak energií. Komentář Praha 16:30 30. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena energií | Zdroj: Shutterstock

A jak to v demokraciích bohužel někdy chodí, nejprve alibisticky vyčkávali, jestli se situace náhodou nějak nevyřeší sama. Není to zase taková ironie, je zde přece svobodný trh a ten má své výkyvy a často se sám vrací do lepších časů v duchu ekonomických cyklů. Jen když selhává, je třeba mu nějak pomoci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radko Kubičko: Vláda musí zajistit nikoli levné, ale dostupné energie. Jinak riskuje ještě horší krize

A je jasné, že ta situace nastala. A módními, dosud neslýchanými slovy, se staly obraty jako úsporný tarif, zastropování a daň z nadměrných zisků. K těmto opatřením sahají vlády po celé Evropě a po dosti dlouhém váhání se přidala i vláda česká. Kabinet Petra Fialy přes svou různorodost se přece jen deklaruje jako pravicový a liberální a zmíněná pojmenování věru liberálně moc nezní.

Proto také vláda zdůrazňuje jejich dočasnost, zastropování cen elektřiny bude platit příští rok a možná další dva roky. A jistě, pokud by mělo platit déle, pak stěží možno mluvit o tržním prostředí, které v lepších dobách zajišťovalo prosperitu, proto ostatně bylo nedávno slaveno 33. výročí 17. listopadu, který obnovil nejen demokracii, ale také svobodný trh a zrušil komunistické regulované hospodaření, charakterizované mnohým nedostatkovým základním zbožím.

Zářezy do zadlužené státní pokladny?

Z toho je možné se poučit i dnes, lidé před 33 lety chtěli jistě hlavně svobodu a demokracii, ale také dostupné zboží základní i luxusnější spotřeby. Protože jim je režim neuměl zajistit a oni dobře viděli na západ od hranic, že svobodné společnosti, se svobodným tržním podnikáním, jej zajistit umí, připsali to jako další záporný bod pro totalitní režim.

Poválečná západní Evropa ostatně vsadila na model sociálního tržního hospodářství, a i když měl své problémy a taky se občas zasekával, přinesl nebývale dlouhé období stability a míru.

Rok unikátních dat. Češi chudnou, bydlení i jídlo stojí více, přibývá těch, co měsíčně nic neušetří Číst článek

Aktuální válečný konflikt na Ukrajině, který s cenami energií úzce souvisí, jakoby připomínal, že toto období by mohlo i skončit. A protože premiér Fiala je možná váhavý politik, jak bývá kritizován, ale býval dobrý politolog, dobře si to uvědomuje, když nedávno varoval, že ke všem aktuálním krizím se může přidat i ta sociální. A mohla by být opravdu nebezpečná, ostatně, všechny totalitní režimy začínaly právě s ní, když v krizi nějaká radikální síla dala lidem nějakou iluzorní naději, že existují jednoduchá řešení, zpravidla spojená s odstraněním jakýchsi domnělých nepřátel, co kazí úsilí pracujícího lidu.

Vláda tedy svým způsobem má povinnost zajistit dostupné základní potřeby a důstojný život, aby bránila radikalizaci. A protože v českém případě tu máme vládu pravicovou, měla by to činit tržními prostředky. Jako dnes každý díky svobodnému fungujícímu trhu si může koupit třeba mobilní telefon, aby nebyl odtržen od světa, měl by mít nárok i na nikoli úplně levnou, ale zkrátka dostupnou elektřinu, ale také dostupný plyn, teplo, benzín, hypotéky.

Již zmíněný Petr Fiala dále řekl, že řešení je třeba hledat na evropské úrovni. Je to pravda, ale je to třeba co nejrychleji. Regulace jsou opravdu jen dočasné a co když se ceny samy do normálu nevrátí? Pak nelze regulovat donekonečna, ale je nutné startovat trh dále, třeba i sázkou na moderní technologie a úsporná řešení.

Zatím se to jeví tak, že aktuální vláda dělá jen to, co vyčítala té předchozí, že na každý složitý problém má jen další zářez do už tak zadlužené státní pokladny.

Autor je komentátor Českého rozhlasu