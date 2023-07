Hádky o miliony devalvují zlepšení o miliardy

Kvůli nedostatku peněz zruší vláda základní umělecké školy. Na propagaci restaurací v rámci katalogu Michelin v hodnotě 50 milionů korun vláda peníze našla. Zmatek v daňovém balíku je pak další odpuštěná daň, a to podnikatelům v rybářství. Komentář Praha 6:29 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS), ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud někdo právě teď píše diplomovou práci na téma Jak nedělat politický marketing, stačí popsat, kterak se vláda Petra Fialy vyjadřuje ke konsolidačnímu balíčku, který má zlepšit příjmy a výdaje státního rozpočtu.

Samotný konsolidační balíček je uměním možného, kde je nutné vzít do úvahy, že vláda má pět koaličních stran a každá z nich si hlídá a podplácí svůj elektorát. Druhým neopominutelným faktorem je i to, že devastace rozpočtu probíhala mnoho let: podílely se na ni jak strany opozice, tak i současné koalice a narovnat příjmy a výdaje si nějaký čas nutně musí vybrat.

I proto platí, že konsolidační balíček mohl být ambicióznější, škrtání na straně výdajů důkladnější a zvýšení příjmů daleko větší, ale teď v rukou nic jiného vláda prostě nemá.

Problém je, když kabinet svůj balík cupuje v přímém přenosu. A když jednotliví ministři, a netýká se to pouze resortu financí, nedokáží obhájit výslednou podobu, na které týmy všech koaličních stran pracovaly mnoho měsíců.

Odpovědnost všech pěti stran

Konsolidační balík sice prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně až překvapivě hladce, druhé čtení ale slibuje daleko napínavější dění než jen dlouhé projevy opozice. Právě teď přichází ta pravá chvíle, kdy jednotlivé politické strany budou obchodovat tu či onu výhodu, kterou si nezvládli vyboxovat při vymýšlení balíku. Anebo je nenapadla.

Starostové chtějí, aby navrhovaná zvýšená daň z nemovitosti zůstala městům a obcím, současný návrh počítá s tím, že obce dostanou to, co teď a zbytek popluje do rozpočtu. Piráti a lidovci žádají o změny v rámci spotřební daně, kdy chtějí mimo jiné slevu pro e-cigarety a nahřívaný tabák s argumentem, že jde o zdravější alternativu ke klasickým cigaretám.

Zdanit spotřební daní tiché víno, které je zřejmě také moc zdravé, bude prý předmětem debat. Ale tak, aby nekolidovaly se schvalováním balíku, kde stále výjimku ze zdanění má, takže výsledek je předvídatelný. Přesuny v rámci daně z přidané hodnoty zatím probíhají směrem od základní sazby ke snížené.

Veganské mléko je pochopitelné, stejně tak pleny či menstruační pomůcky. Méně akceptovatelný je návrh vůbec nedanit knihy.

Boj o finální podobu konsolidace rozpočtu bude ještě dlouhý. Spíš než nějaké racionální argumenty budou veřejným prostorem lítat nesmysly, které budou ministři do krve obhajovat. Ale jak už k balíku uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura, jde o politické rozhodnutí, kde převážila odpovědnost všech pěti stran.

Jen by stálo za úvahu, aby se ke zmíněné odpovědnosti, která navenek působí jako sbírka protichůdných přání, přidalo aspoň trochu i ekonomické myšlení. Protože jakkoliv je balík potřebný, a dokonce může být z velké části i dobře navržený, platí, že i z malé chyby vznikne velký průšvih.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin