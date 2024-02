Chvíli to vypadalo, že školství zažije pár měsíců bez handrkování o peníze. Ministr Mikuláš Bek získal miliardy na doplacení nepedagogických pracovníků, jenže po rozepsání peněz na školy se ukázalo, že stále chybí 800 milionů. Ministerstvo to uznává, schůzka s premiérem a ministrem financí nic nevyřešila, znovu se bude jednat až v červenci. Komentář Praha 16:30 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda se už zase handrkuje se školami o peníze. A nedělá to podstatné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do škol vláda vzkázala, že si s platy kuchařek, uklízeček a školníků mohou poradit ředitelé ze svých rozpočtů, případně ať jim pomohou zřizovatelé – tedy obce.

Problém není zdaleka ve všech školách, ale i tak vyvolal přístup části vlády rozhořčení ředitelů, obcí, odborů a také některých koaličních partnerů. Oprávněně.

Školy nemohou žít další půlrok v nejistotě a především – je to jen další pochybení v dlouhé řadě řečí o prioritě, a přitom nedostatečném rozpočtu, nedorozumění a nejasné komunikaci už třetího ministra školství.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová situaci popsala: „Není to „jen“ o bezmála miliardě korun, ale o promyšleném postupu, který budeme chtít, ať nám nejdříve ministr školství představí.“ Takový promyšlený přístup chtěly školy slyšet hned po nástupu ministra Beka do funkce vloni v květnu. Nedočkaly se dodnes.

Rozladění škol, studentů, rodičů

Vláda je za polovinou funkčního období a ten čas se vyznačuje hlavně spory o peníze – na platy učitelů i třeba školních psychologů, na mzdy už zmíněných kuchařek, hospodářek nebo správců IT. Kvůli tomu a také kvůli financování úvazků, které chtělo ministerstvo při šetření osekat, se na podzim dokonce stávkovalo.

O čem se ale za této vlády skoro nemluví, je naplňování Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, která vznikla už za vlády předchozí, respektují ji školy i odborná veřejnost a správně se k jejímu naplňování přihlásil v programovém prohlášení i kabinet Petra Fialy.

Jenže se zpožďují práce jak na zjednodušení a proměně učiva, tak na snižování nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, což jsou dva hlavní cíle strategie. Předpokládá třeba i změnu přijímacích zkoušek na střední školy, nové maturity, u řady kroků se počítá s lepším financováním.

Jenže ministr Bek coby většinou poražený v rozpočtových jednáních střílí od boku tu prodloužení povinné školní docházky, tu zase rychlé převedení mezd nepedagogických pracovníků ze státu na obce.

Když to takhle půjde dál, zapíše se vláda Petra Fialy do historie jako vláda čtyř ztracených roků ve školství. Tedy v oboru klíčovém pro budoucí prosperitu, ale i bezpečnost země.

Už za pár měsíců začne vyjednávání o rozpočtu na rok 2025. Ministr Bek do něj půjde v nezáviděníhodné pozici – hnutí STAN, za které ve vládě sedí, se rozhodlo kvůli letošním trojím volbám být nepříjemnou opozicí v dosud klidné koalici, a to mu jistě partneři oplatí. Jednání o rozpočtu jsou pro to ideální příležitostí.

Pokud ale dopadne vzdělávání rozpočtově i příští rok tak špatně jako letos – špatně s ohledem na potřeby a neustálé řeči o vládní prioritě – může se ze zklamání zrodit další stávka. Příští rok je rokem voleb do sněmovny, velkým soubojem o budoucí vládu. A rozladění škol, studentů i rodičů není dobrý motiv do kampaně.

Autor je šéfredaktor deníku Právo