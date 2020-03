Jsme připraveni, nebo máme zatím jenom kliku?

Aktuální čísla platí jen chvíli a hned se mění. Bohužel za vyšší hodnoty. A prognóz se varují i ti nejodvážnější experti. Aspoň pokud jde o vývoj v Evropě, zaskočené množstvím italských nakažených a zemřelých. Pokud jde o jiné kontinenty, jsou odborníci také raději zdrženliví. Nás ovšem zajímá situace v bližším okolí a lidé přemítají, jestli je vláda takříkajíc „na výši situace“ a zavádí skutečně účinná opatření. Komentář Praha 17:25 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radnice Prahy 6 nechala dvě ze svých škol, které navštěvují děti, u jejichž rodičů se potvrdila nákaza novým typem koronaviru, dezinfikovat teplým aerosolem | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Odborníci počítají s tím, že by mohla nastat epidemická exploze v Severní Koreji, která sice hrdě vyhlašuje nulu případů a uzavírá mnohasetkilometrovou hranici s Čínou, ale dost možná, podle některých víc než pravděpodobně, jde o pozdní opatření.

Přitom právě v zemi s tak zanedbaným zdravotnictvím a více méně podvyživeným obyvatelstvem by se koronavirus mohl snadno rozmáchnout ke strašidelnému gestu.

Nás ovšem především zajímá situace v podstatně bližším okolí a lidé přemítají, jestli je vláda Andreje Babiše (ANO) takříkajíc „na výši situace“ a zavádí skutečně účinná opatření.

Podle zatím stále nízkého počtu nakažených a lehčího průběhu onemocnění by se zdálo, že ano. Ale samozřejmě můžeme mít pořád ještě jenom příslovečnou kliku.

I když podle počtu Čechů v minulých dnech lyžujících na italských svazích kabinet předjímá, že v příštích dnech číslo nemocných zákonitě stoupne. A to patrně celoplošně, protože v regionech už uzavřených italskou vládou netrávili dovolenou lidé jen z jedné části České republiky, kterou by bylo možné přechodně izolovat.

Lančmíty a nakažení poslanci

Stále jsme na tom ale relativně dobře a nenastala ani větší panika, před kterou varoval - pro někoho možná poněkud opožděně - o víkendu prezident, možná determinovaný volným pohybem svého poradce Martina Nejedlého po Praze (i když měl být po návštěvě Pekingu samozřejmě v karanténě) v hodinách, kdy se objevovaly první tuzemské případy onemocnění.

Poselství o zbytečném vykupování lančmítu tak vyznělo spíš naprázdno. Konec konců pokus o vtip na obrazovce České televize předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO), že prý by podle někoho třeba České republice prospělo, kdyby se koronavirus rozšířil mezi poslance, nepatřil ke zrovna povedeným. Ale ani jedno, ani druhé zas nikomu neublíží.

Politikové zatím spíš těží z mírného rozsahu nákazy. Ale ukolébat se tím nelze, nákaza může nabrat na síle rychle. Pokud to nastane a půjde do tuhého (i když doufejme, že nikoli), pak se teprve ukáže, jestli bude exekutiva ochotna přenechat do určité míry řízení dění skutečným odborníkům, kterým, při vší úctě, není ani ministr zdravotnictví.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.