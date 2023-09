Vláda se snaží dát do pořádku finance i na úkor obcí. To je vážná chyba

Pokusy vlády Petra Fialy vylepšit státní finance na úkor obcí jsou krátkozraké a někde, bohužel, vypadají jako vydírání. V rozpočtu na příští rok plánuje kabinet schodek 252 miliardy – oproti letošním 295 miliardám. To je jistě správný záměr, ale Národní rozpočtová rada upozorňuje, že zlepšení je to menší, než vláda vyhlásila v dokumentaci konsolidačního balíčku. Komentář Praha 16:30 18. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo financí v návrhu rozpočtu zkrátilo školství o 11 miliard s poznámkou, že by se měl snížit počet zaměstnanců škol (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

A pak je tu problém s obcemi. Pokusy vlády konsolidovat státní finance vysáváním obecních rozpočtů jsou hrubou nepochopitelnou chybou nejen proto, že v zastupitelstvech sedí tisíce stranických kolegů Petra Fialy, Víta Rakušana, Mariana Jurečky a dalších koaličních lídrů.

Aktuálně se stát snaží přenést na obce financování nepedagogických pracovníků, tedy i kuchařek nebo uklízeček na základních školách.

Ministerstvo financí v návrhu rozpočtu zkrátilo školství o 11 miliard s poznámkou, že by se měl snížit počet zaměstnanců škol.

Ministr školství Mikuláš Bek v České televizi doplnil, že propouštět by se měli právě školníci či kuchařky: „Je na místě přemýšlet o redukci počtu míst, která jsou financována ze státního rozpočtu v obslužných profesích ve školství, kde je na rozhodnutí zřizovatelů, zda budou ta místa dofinancovávat.“

Důvěryhodnost starostů a vlády

A protože škola nemůže bez těchto lidí žít, musely by je platit obce. Ale z čeho? Starostové začali veřejně mluvit o tom, že ministr – nominant hnutí Starostové a nezávislí – nemá vůbec představu, jak to na základních školách chodí.

Pak zřejmě někdo ministrovi vysvětlil realitu, takže zařadil zpátečku, ale ani pár dní před schvalováním rozpočtu ve vládě není jasné, zda školství dostane miliardy i na nepedagogické pracovníky.

Špatně dopadla také jednání o vyšší dani z nemovitostí. Tu vláda zařadila do konsolidačního balíčku, ale původně chtěla 10 miliard navíc do státní pokladny. Ačkoliv je dosud tato daň výlučným příjmem rozpočtů obcí.

Nakonec to tak i zůstane a obce státu na oplátku sleví z výnosů jiných daní. Jenže výsledkem dosavadních jednání je hluboké rozčarování zástupců obcí, podle nichž ministr financí nedodržel původní dohody.

Stát rovněž ubral obcím část výnosu z daní z hazardu a jejich rozpočtů se nepříznivě dotkne i plánované seškrtání národních dotací.

Také ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi škrtly finance deset miliard, takřka polovinu rozpočtu.

Šéf koaličních Pirátů se zhrozil: „Škrty by negativně ovlivnily každodenní život běžných lidí. Dotkly by se vzdělávání, bydlení, kvality života v regionech a obcích, které se už teď potýkají s řadou vážných problémů.“ Je to přesně tak.

V Jemnici na Třebíčsku neplatí úřad práce, tedy státní instituce, ani korunu za nájem, obec mu poskytuje zadarmo i teplo, vodu, úklid.

Starosta Pavel Nevrkla z ODS to reportérovi Českého rozhlasu vysvětlil: „Když vám někdo řekne – buďto nám to dáte zadarmo, nebo půjdeme pryč, snažíte se tu službu pro občany zachovat.“

Na rozdíl od státu má většina obcí přebytkový rozpočet, vloni to bylo celkem víc než 25 miliard.

A vláda Petra Fialy má v programovém prohlášení slib: „Udržíme stávající financování obcí.“ Ale jedná s nimi – ačkoliv je důvěryhodnost starostů a zastupitelstev jako demokratické instituce výrazně vyšší než důvěryhodnost vlády – jako s nepřítelem.

Autor je šéfredaktor deníku Právo