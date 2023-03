Prosadí Fialova vláda důchodovou reformu ve shodě s opozicí, nebo jí navzdory?

Ve shodě s opozicí musíme prosadit důchodovou reformu. Při nástupu k moci to prohlašuje prakticky každá vláda. K zásadní změně penzijního systému v České republice se touto cestou zatím žádná nedopracovala. Pouze Nečasův kabinet reformu prosadil proti vůli opozice. Komentář Praha 16:30 23. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala a ministři vlády v Poslanecké sněmovně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změna měla motivovat lidi ke vstupu do tzv. druhého pilíře důchodového systému. V něm si lidé v aktivním věku měli, zjednodušeně řečeno, spořit na dobu, kdy budou v penzi. Tím si měli přilepšit k výplatě důchodu z průběžného systému. To spolu s postupným zvyšováním věku pro odchod do důchodu mělo zajistit finanční udržitelnost systému v době stárnutí populace.

Pro takovouto podobu Nečasův kabinet nezískal podporu veřejnosti. Také kvůli tomu, že opozice ze zrušení této reformy učinila předvolební téma. Zároveň bylo velmi pravděpodobné, že po volbách se z opozice stane vláda a tudíž bude moci svůj slib splnit. Důchodová reforma Nečasova kabinetu tak byla zrušena ještě dříve, než si na ni mohla veřejnost zvyknout.

Fialova vláda nemá ambice tvořit nový pilíř. Alespoň z dostupných informací tomu nic v dohledné době nenasvědčuje. Udržitelnost důchodového systému v České republice by měla v tuto chvíli patrně zajistit kombinace postupného zvyšování věku pro odchod do důchodu s menším tempem valorizace již vyplácených penzí a také například se změnou možnosti odcházet do předčasného důchodu.

Úspory v ostatních kapitolách rozpočtu

Konkrétní podoba by měla být výsledkem jednání s opozicí. Obě strany vyjadřují vůli se shodnout. Přesto není příliš pravděpodobné, že k tomu dojde. Ostatně několikadenní obstrukce ve Sněmovně při projednávání jednorázové změny valorizace penzí tohoto může být názorným příkladem. Zkrátka není příliš pravděpodobné, že by v dohledné době došlo ke shodě napříč politickým spektrem.

Také kvůli tomu, že penzisté tvoří početnou voličskou skupinu. S ní například dlouhodobě a celkem úspěšně pracuje hnutí ANO. Nelze očekávat, že bude souhlasit s návrhy, které jsou z pohledu stavu veřejných financí v tuto chvíli nezbytné, ale pro mnoho penzistů nepopulární.

Vláda bude velmi pravděpodobně nakonec prosazovat svoje představy navzdory opozici. Vydá se tak cestou Nečasova kabinetu. Může počítat s tím, že téma reformy důchodů nezmizí z veřejného prostoru a bude součástí předvolební kampaně. Nakolik bude přinášet opozici body, to mimo jiné záleží na způsobu, jak přijaté změny vláda dokáže vysvětlit. Pokud se jí to podaří, zvýší tím šanci na to, že zůstanou zachovány.

Vzhledem ke stavu státních financí je přibrzdění valorizace penzí jedním z nezbytných kroků, které je potřeba učinit. Není podstatné, zda bude první, ale zároveň by to nesměl být krok jediný. Další by se měly týkat úspor v ostatních kapitolách státního rozpočtu a také zvýšení jeho příjmů.

Autor je komentátor Českého rozhlasu