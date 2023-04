Vysvědčení pro vládu je takřka na ručník do ringu

Nejdříve si zopakujme čerstvá sociologická data. Podle březnového průzkumu volebních preferencí agentury Median by hnutí ANO dostalo 34,5 procenta hlasů, druhá ODS o 20 méně, SPD deset, Piráti 8,5 procenta, STAN osm. Společnost Kantar CZ přinesla tyto výsledky: zisk Babišova hnutí dosahuje 29,5 procenta, Fialovy ODS dvaceti, Pirátů jedenácti a Okamurovy SPD osmi. V obou případech by strany seskupené do bloků dosáhly na sněmovní většinu. Komentář Praha 16:30 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy nedostala v nedávném průzkumu od Čechů moc dobré vysvědčení. Považují ji za nejhorší od roku 2013 | Foto: Petr Hloušek | Zdroj: Právo / Profimedia

Pokud by to lídrům vládních partají stačilo k sebeuspokojení, pak je tu další analýza, jež by jim rozhodně klidu přidat neměla.

Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnilo závěr šetření, dle něhož lidé hodnotí Fialův kabinet nejhůř od roku 2013. Kritizují jeho složení, činnost a komunikaci s veřejností. Nejméně jim vadí jeho program a premiér.

Jakkoli jde jen o zjišťování momentálních nálad obyvatelstva, je to pozoruhodný lakmusový papírek kvality vládnutí. To, co ministři napsali do svého programového prohlášení, voliče v podstatě uspokojilo.

Co je to platné, když drtivá většina respondentů míní, že si odpovědní politici nedokážou poradit s každodenní agendou. Neprojevují dostatečnou rozhodnost a kompetenci pro prosazování vlastních cílů.

Uspěje Rajchlova Strana PRO?

Naposledy se koaliční šéfové neshodli na zvýšení rodičovského příspěvku. Určitě je to částka, která si zaslouží upgrade. Na něj čeká už šestý rok. Je na to ovšem vhodná doba právě teď?

Pakliže předloni lidé dali důvěru stranám, které slibovaly uvést do pořádku veřejné finance, přitom ale nezvyšovat daně a škrtat na výdajové straně, musejí být nyní logicky zklamáni.

Lidovci a Piráti se totiž v nástrojích na krocení státního dluhu nemohou s ODS a TOP 09 shodnout. Petr Fiala ze své asijské cesty vzkázal, že Jurečkovu návrhu na zvýšení rodičáku na 350 tisíc korun není příliš nakloněn, neboť zvýší-li se výdaje, musí se stejná položka nejprve najít u příjmů. A tam je vymeteno.

Andrej Babiš se po prezidentských volbách stáhnul a není prakticky vidět. Jeho hnutí ale posiluje. Profesor politologie Fiala může doufat, že propast mezi Babišem a Okamurou vylučuje jejich budoucí spolupráci.

Avšak těžko může vsadit na to, že za dva roky ve volbách neuspěje třeba Rajchlova strana PRO.

A kdyby se zmátořili sociální demokraté, jejich podporu nezíská. Šmardova partaj striktně odmítá všechny kroky, které snižují penze nebo by mohly směřovat ke zdražení potravin a bydlení.

Do léta by měla spatřit světlo světa jak Jurečkova důchodová reforma, tak Stanjurův úsporný balíček. Největší otazník se momentálně vznáší nad tím, zda se na těchto klíčových zákonech dohodne celá pětikoalice. Bouři nevole mimo Strakovy akademie lze totiž očekávat zcela jistě.

