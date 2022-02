Česká republika měla v roce 2021 rekordní schodek 420 miliard korun, ministr Zbyněk Stanjura (ODS) to chce letos srazit o 150 miliard. Otázka tedy zní, jak to chce dokázat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Jak snadno a rychle ušetřit 150 miliard

Doufejme, že nebude šetřit stejně přehnaně jako jeho dávný předchůdce Miroslav Kalousek (TOP 09), který tím podle levicových ekonomů odsoudil národní hospodářství do nepříjemné recese.

Jeden podnět ke spekulacím je zvlášť cenný. Ministerstvo financí vydává každý měsíc zprávu o stavu rozpočtu. Lednová zpráva informovala o něčem naprosto nečekaném, tuzemská státní pokladna se dostala do přebytku. Přebytek sice dosahuje jen čtyři miliardy, ovšem po dlouhé řadě měsíců, kdy se rozpočet každý měsíc zadlužoval částkou v řádu desítek miliard, to znamená úplný převrat.

Výsledek jednoho měsíce nemá smysl přeceňovat, nečekaný výsledek přesto na něco ukazuje, konkrétně na to, že při svém souboji s dluhem může ministr Stanjura spoléhat na příznivé okolnosti.

Provizorium do konce roku?

Výhodné je především rozpočtové provizorium, které zakazuje v rámci jednotlivých kapitol utrácet měsíčně víc než jednu dvanáctinu loňského rozpočtu. Pro pořádek – netýká se to důchodů. V některých kapitolách se přitom stejné peníze jako loni pokaždé neutratí, a tak výdaje klesají dokonce v nominálním vyjádření.

Další výhodou pro ministra Stanjuru se stává inflace. Díky zvyšování cen rychle roste i výběr daní, zvláště daní z přidané hodnoty, a tím i celkové příjmy. Proti tomu se nezvyšují výdaje, a tak se propast rozpočtu samočinně uzavírá.

Fiala řekl, že vláda projedná rozpočet do půlky února. Chce, aby koncem března skončilo provizorium Číst článek

Kdo si spočítá, kam vede zmražení výdajů na loňské úrovni a inflační výběr daní, tak dojde k výsledku, že omezit rozpočtový schodek o 150 miliard nemusí být nesplnitelným úkolem. S nadsázkou řečeno, dosáhl by ho každý, kdo by udržel stav podobný rozpočtovému provizoriu do konce roku.

Postupovat podle takového receptu ovšem není úplně bezpečné, zvláště pro samotného ministra financí. Záhy by se dostal do konfliktu se státními zaměstnanci, také s ministry z ostatních koaličních stran a zřejmě by tím opravdu ohrozil ekonomickou prosperitu.

Jednou větou, z obyčejné měsíční bilance státní pokladny lze pochopit obtížné dilema, kterému dnes čelí ministerstvo financí a vlastně celá vláda – složená navíc z politiků, kteří nemají s exekutivou úplně velké zkušenosti.

Ani v nejmenším není divu, že ministr Stanjura návrh rozpočtu neustále odkládá. Daňoví poplatníci mu to ovšem donekonečna tolerovat nebudou.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy