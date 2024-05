Vláda prezidentovi navrhla nové generály. Jiří Růžek a Vít Hendrych by se jimi stát neměli

A jestli bude generál i ze šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), plukovníka Víta Hendrycha. Proč je to zajímavé?

Začněme Růžkem, kterému ministryně obrany Jana Černochová navrhuje hodnost brigádního generála ve výslužbě. Růžek prošel všemi třemi tajnými službami, ale generálem by se stát neměl.

V roce 1995, když vedl vojenské špióny, zařídil, aby zpravodajský důstojník civilní rozvědky Petr Vágner získal zpět řidičák, který propil. Policie ho chytila opilého, jak řídí auto. Růžek Vágnera lživě prohlásil za svého podřízeného, ač jím nebyl, a tvrdil, že ho potrestal. Celé to byla lež a Růžek zneužil svou pravomoc.

Dobré kontakty

V roce 1998 byla na Růžka za toto jednání podána žaloba, ale případ byl vyšetřovateli odejmut a poté zahlazen. Jenomže ouha, v roce 1999 celou kauzu zveřejnil reportér televize Nova Tomáš Smrček. Na kameru ukázal jeden úřední dokument s razítkem Přísně tajné. Vyšetřovatel, který zachránil Růžka před stíháním, pak Smrčka obžaloval. Novináře hájil porevoluční ředitel civilní rozvědky Stanislav Devátý.

Soudkyně Smrčka velmi rychle osvobodila. Prokázalo se, že Růžek lhal a zneužil pravomoc. Bez následků. V roce 1999 si pak vláda ČSSD, konkrétně Jaroslav Bašta, vybral Růžka za ředitele BIS. To jsou paradoxy. Má být generálem? Absurdní.

Vláda navrhuje povýšit šéfa BIS Koudelku na generálmajora, ‚frčky‘ žádá i pro Hendrycha z GIBS Číst článek

Brigádním generálem se má stát i Vít Hendrych. Začínal u policie, pak přešel do kontrarozvědky, odtud na roky do bezpečnostní divize ČEZu. Poté se stal ředitelem bezpečnostního odboru ministerstva dopravy. V roce 2019 poskočil na post náměstka ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Bylo to v době, kdy GIBS řídil Radim Dragoun, kterého si vybral Andrej Babiš poté, co vystrnadil neposlušného ředitele Michala Murína. Dragouna si pak k údivu mnohých vytáhl ministr Pavel Blažek na vrchního státního zástupce, ač měl k dispozici lepší volbu, a Hendrych se posunul na šéfa generální inspekce.

Není jasné, jaké má zásluhy, co tak významného učinil? Zjevně má dobré kontakty. V kontrarozvědce sloužil asi čtyři roky, nejdéle vydržel v mocné polostátní firmě ČEZ, skoro deset let. Pak přes tři roky na ministerstvu a poté u Dragouna. Za co se má stát generálem? Jde o to, že se dostal do funkce, kde by bylo hezčí mít generála? Nebo si takhle politici zavazují lidi v silných bezpečnostních pozicích?

Podle mě se Hendrych generálem stát nemá, není důvod. Stejně jako Jiří Růžek, tam najdeme důvody dokonce zcela opačné.

Autor je komentátor Aktuálně.cz