Vláda Robert Fica plánuje měnit ústavu. Nikoli k lepšímu

V Bratislavě se bude tento týden měnit ústava, což není dobrá zpráva ani pro Slovensko, ale ani pro Česko. Původně chtěla vládní koalice Roberta Fica prosadit, že má slovenská ústava přednost před právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami. Nakonec ale bude zřejmě už v úterý Národní rada hlasovat o mírnější verzi. Komentář Bratislava 6:29 17. června 2025

„Slovenská republika si zachovává svrchovanost především ve věcech národní identity, tvořené zejména základními kulturně-etickými otázkami... Nic v této ústavě a ústavních zákonech nelze vykládat jako souhlas Slovenské republiky s přenosem výkonu části jejích pravomocí ve věcech tvořících národní identitu.“

Petr Šabata: Vláda Robert Fico plánuje měnit Ústavu. Nikoli k lepšímu

Nechme stranou bouřlivou politickou debatu, která se už nějaký čas o změně ústavy vede. Situaci srozumitelně vysvětluje odborné stanovisko, které k návrhu vypracovali elitní ústavní právníci: V první řadě upozorňují, že návrh odporuje principu přednosti práva EU, který se Slovensko zavázalo respektovat právě vstupem do Unie.

Konec demokracie?

Přijetí ústavní novely by znamenalo bezprecedentní zásah pro fungování právního řádu na Slovensku. Připomínají rovněž, že podobná ustanovení nemá v ústavě žádný členský stát Unie, včetně České republiky, Maďarska, Polska či Německa.

Přijetí novely by pro Slovensko mělo odstředivý účinek ve vztahu k členství v EU. Právníci zdůrazňují: „Přijetím novely by vzniklo přímé riziko ohrožení samotného demokratického zřízení na Slovensku. Vágnost a neurčitost novely by vytvořila licenci pro porušování lidských práv pro jakoukoliv vládní moc – současnou či budoucí.“

Jenže přesně toho chce vládní koalice vedená právníkem Robertem Ficem dosáhnout. Nebyl by to první krok v tomto směru, i když změna ústavy je ten nejtěžší kalibr.

Bude mít vládní koalice potřebných 90 hlasů ke schválení ústavních změn, když často v Národní radě horko těžko sháněla většinu prostou, tedy 76 poslanců?

Ano, protože Ficovi se podařilo ulovit opoziční Křesťanskodemokratické hnutí a dva poslance od expremiéra Igora Matoviče. Křesťanští demokraté si za své hlasy na vládní většině vymohli doplnění návrhu o ústavní zákaz náhradního mateřství a také právo dítěte poznat své rodiče, tedy že matka je žena a otec je muž.

Tím uspokojili stranické kulturně etické programové cíle a přidali se k Ficovi, kterého jinak se zbytkem opozice ostře kritizují za jeho autoritářství a ničení právního státu. Jedinou výjimkou v celém klubu je veterán československé politiky, bytostný demokrat František Mikloško, který pro změnu ruku nezvedne.

Legitimizace zla?

„Měnit ústavu s Ficem znamená legitimizovat zlo,“ napsala jedna konzervativní poslankyně na adresu křesťanských demokratů a je to přesné pojmenování politického problému. Opravdu není možné jeden den hlasovat s Ficem a druhý den sestavovat vládu s demokratickou opozicí, která je jejich postupem zhrozena.

Křesťanští demokraté se chlubí, že Fica přelstili – dál přece budou jeho ostrými kritiky. Pravda je však taková, že premiér získá – pokud návrh projde – silný nástroj na další demontáž demokracie, navíc zasel nedůvěru do opozičních řad.

Slovensko je stále pro Česko klíčový partner, jenže spolupráce se zemí vyvazující se z mezinárodních právních závazků a vnitřně hluboce rozpolcenou bude zas o něco obtížnější.

Autor je šéfredaktor deníku Právo