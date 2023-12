Putin pochválil Fica a Orbána

Vladimir Putin uspořádal ve čtvrtek po dvouleté přestávce velkou tiskovou konferenci spojenou s tzv. přímou linkou jako formou komunikace s vybranými občany Ruské federace. Tyto formáty nejsou spontánní, jde o připravenou show. Kdysi dávno sršel ruský prezident během ní emocemi. Čtvrteční show odbyl jako nudnou, leč tradiční povinnost. Komentář Praha 6:30 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Shrnu ty body Putinova projevu, které mohou být zajímavé pro nás. Hlava ruského státu prohlásila, že útočení na Ukrajinu neskončí do chvíle, než Rusové dosáhnou svých cílů, kterými jsou denacifikace a demilitarizace. Podle něj nemá Kyjev nárok na černomořské pobřeží, protože je ruské a Oděsa je ruské město.

Rusko za Putina neuznává pravidla světového soužití, neboť je pokládá za vnucené Západem. V příštím roce bude Rusko jako předsedající země BRICS pracovat na tom, aby vytvořilo silný blok, který nastolí vlastní pravidla.

Putin prohlásil: „Nejen že jsem si jist, já vím, že nejen v německých městech, ale v mnoha dalších městech Evropy a ve Spojených státech, a to nemluvím o jiných regionech světa, veliké množství lidí si myslí, že děláme všechno správně.“

Jako příklad zemí, jejichž politika Kremlu vyhovuje, uvedl opakovaně Maďarsko a Slovensko, jmenovitě Roberta Fica a Viktora Orbána coby bojovníky proti závislosti na USA. Prohlásil, že Kreml nemá cíl jakkoli trestat Maďarsko a Slovensko. Také nepřímo ocenil tyto země i Polsko za zadržování ukrajinských kamionů na hranicích.

Jdete správnou cestou, soudruzi!

Růst antisemitismu ve světě přičetl Putin Izraeli. „Podívejte se, co se děje v Gaze. V celém islámském světě se na to reaguje a roste množství lidí s radikálním myšlením… Není na tom nic dobrého, a přesto jde o výsledek politiky určitých elit a neřešení otázek během řady desetiletí, absence spravedlivého vyřešení palestinského problému,“ prohlásil.

Zároveň obvinil Izrael z nehumánního zacházení s obyvateli Gazy. Rusko je podle něj přímým opakem Izraele, který, jak uvedl, zabil tisíce žen a dětí: „Podívejte se na speciální vojenskou operaci a na to, co se děje v Gaze, a zažijte ten rozdíl. Nic podobného na Ukrajině není.“

K rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru povolit účast na OH 2024 ruským a běloruským sportovcům jako neutrálním bez použití národní vlajky a hymny Putin poznamenal: „Jestli bude naše vlajka nebo nebude naše vlajka, stejně všichni ví, že jde o našeho sportovce. To je samozřejmá věc.“

Putin nepřímo uznal, že ruský stát pořádá hon na významné opoziční činitele ve své zemi. Ve chvíli, kdy tato slova pronášel, stále nebylo jasné, kam zmizel Alexej Navalnyj, jehož místo pobytu a stav ruské úřady tají déle než týden.

Na závěrečný novinářský dotaz, co by Putin roku 2023 řekl Putinovi z roku 2000, ruský prezident odpověděl slovy: „Jdete správnou cestou, soudruzi!“ Jde o citát z plakátu, který visel ve všech sovětských městech v dobách Putinova mládí. Z plakátu to volal V. I. Lenin.

Autor je komentátor serveru novinky.cz