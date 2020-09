Maxim Mironov je profesor madridské IE Business School. Nedávno na webové stránce rádia Echo Moskvy vzpomínal na své dětské zkušenosti s podsvětím v rodném Novosibirsku. Komentář Praha 6:31 20. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle publicisty lze vysvětlit zdánlivě nepochopitelné epizody otrávení Alexeje Navalného a další vývoj kolem jeho dopravení do Německa a následného zlepšení stavu tím, že Putin celé operaci pomohl. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Poutavě popsal zvyky pouličních gangů a triky, které zabraly, když si člověka jejich členové vyhlídli.

„Prohráváš ve chvíli, kdy s nimi začínáš dialog… Pokud nešlo rychle zmizet, bylo lepší ihned jít do otevřené konfrontace… Nedalo se potom vyhnout brutálnímu zmlácení, stalo se to párkrát… Už v dětství jsem ale pochopil, že galerka nemá ráda otevřené konflikty. Můžou tě zmlátit jednou, aby tě zastrašili. Ale když to nezafungovalo, tak tě nejspíš nechali být a soustředili se na ty, se kterými není tolik práce,“ napsal Mironov.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Západ vs. Putin aneb Jak zkrotit podsvětí

Jeho text se ale věnoval aktuální mezinárodní situaci. Proč tedy psal o galerce časů svého dětství? Protože ruský prezident Vladimir Putin je jejím produktem.

Nezávisle na Mironovovi se Putinově mentalitě člena galerky věnoval i zkušený ruský publicista Leonid Radzichovskij. Na YouTube kanálu Newsader vyprávěl o tom, jak chápe chování Kremlu v kauze Navalnyj. Radzichovského hypotéza je pro lidi, kteří neznají ruské psychologické závity, těžce uchopitelná. Přesto může mít pravdu, protože vychází z dobře nastudovaných zvyků drobných banditů.

Zmrazení evropských aktiv zkorumpovaných osob

Podle publicisty lze vysvětlit zdánlivě nepochopitelné epizody otrávení Alexeje Navalného a další vývoj kolem jeho dopravení do Německa a následného zlepšení stavu tím, že Putin celé operaci pomohl.

Tedy – jak příkazem k otrávení, tak dalším příkazem k nezabití a k přepravě na Západ. Proč? Protože Západem neskonale pohrdá jako dobře oblečeným, inteligentním, ale, jak je přesvědčen, fyzicky impotentním klukem.

Radzichovskij důkladně popsal, jak se Putin podle něj kochá svou nadvládou nad příliš civilizovaným a demokratickým Západem. Zatímco on může páchat jakákoli zvěrstva, tak na něj nikdo, ani ten Západ, nemůže. Protože tento bandita má jaderné zbraně.

Rezoluce Evropského parlamentu ve věci Navalnyj vyvolala v Kremlu jen obvyklé posměšky a řeči, že jde o vměšování do vnitřních věcí Ruska.

Jedna věta v rezoluci však nebyla přehlédnuta. Evropský parlament „naléhavě vyzývá k zavedení takových sankčních mechanismů, které by umožnily shromažďování a zmrazení evropských aktiv zkorumpovaných osob. V souladu se zjištěními nadace Alexeje Navalného pro boj proti korupci“. A to je trefa do černého.

Pokud se Navalnyj uzdraví a pokud Evropská unie vyslyší toto doporučení, může nastat situace, že sankce, a to osobní, padnou na ty beneficienty Putinova režimu, na které ukáže Alexej Navalnyj.

Západ tak naznačuje Kremlu, že může úspěšně převzít manýry, na které moskevský gang slyší, a stát se konkurenční bandou. Je to správný způsob, jak zkrotit příliš drzé podsvětí.

Autor je komentátor Práva