Putinův režim pokračuje v utahování šroubů

Když máte v zemi autoritářský systém, nezbývá vám po marné snaze o změnu více než naděje, že režim sám od sebe trochu uvolní poměry. Platí to už dlouho pro ty obyvatele Ruska, kteří nesouhlasí s Putinovým vládnutím. Končící týden je nepotěšil. Jen tady některé události sepíšu, i když se mi podaří zachytit úplně všechny. Komentář Praha 6:29 3. listopadu 2019

Pokračoval nátlak na spolupracovníky Alexeje Navalného a Michaila Chodorkovského. Státní moc už nejen blokuje soukromé účty těchto lidí. Navíc se na příkaz shora začaly na těchto účtech objevovat astronomické dlužné částky.

Podnikatel z Murmansku Eduard Dombaj přispíval do Navalného Fondu boje proti korupci. Má za to zablokována konta, ale to není všechno. Byl mu připsán dluh ve výši 109 miliard eur.

Soud v Krasnodaru zablokoval účty matky bývalé koordinátorky místní pobočky Chodorkovského Otevřeného Ruska v souvislosti se stíháním Navalného fondu. Sedmdesátiletá paní, která nebyla nijak spojena s opoziční činností, má nyní dluh 75 milionů rublů. Její dcera Jana Antonovová napsala, že matce navíc obstavili pět milionů rublů, což byly úspory této paní za celý život. Počítala s tím, že po její smrti z nich bude žít její invalidní syn. Nyní je v šoku.

Jediný poctivý policajt

Andrej Baršaj je student Moskevského leteckého institutu, má výborný prospěch. Zúčastnil se ale v létě protestních demonstrací v Moskvě a nyní ho poslali na vyšetření do blázince.

Už přes rok trvá protest obyvatel v obci Šijes v Archangelské oblasti, kde chtějí úřady vybudovat obrovskou skládku toxických odpadů pocházejících z Moskvy. V Šijesu dokonce vyhlásili ustavení místní komuny. V minulých dnech ale obec obsadili státní ozbrojenci, kteří ji zablokovali, vypnuli internet a pak elektřinu. Tutéž operaci provedli v sousední vsi Urdoma.

Co se týče internetu, dnes vstoupil v platnost zákon, podle něhož musí provideři nainstalovat zařízení, která umožní státu v situaci, kterou sám označí za bezpečnostní hrozbu, síť převzít a řídit z jednotného centra. Mimo tuto situaci bude zařízení blokovat státem zakázané servery.

Na pokyn ministerstva školství proběhne 10. listopadu ve všech ruských školách hodina věnovaná stoletému výročí narození autora samopalu AK-47, známého jako kalašnikov. Má obsahovat soutěž ve sborce a rozborce a debatu o korespondenci Michaila Kalašnikova s patriarchou Kirillem.

Ministerstvo uvádí jako informaci údaj, že ročně je prostřednictvím této zbraně zabito na čtvrt milionu lidí. Má se tak vypěstovat vlastenectví a zájem o službu v ruské armádě.

Stala se i pozitivní věc. Samariddinu Radžabovovi hrozí vězení kvůli tomu, že během letní demonstrace hodil směrem k policistům plastovou láhev. Jenže jeden z těchto policistů, Vitalij Maksidov, odmítl tento čin uznat jako ohrožení a odešel ze služby. Teď ho velebí jako „jediného poctivého policajta“.

Autor je komentátor Práva