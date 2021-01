V neděli v podvečer středoevropského času se v Moskvě může odehrát jeden z historických okamžiků v novodobých dějinách Ruska. Nikdo však neví, jak to dopadne. Vladimir Putin je mocný muž. Ale existuje jedna mez, kterou nikdy nepřekročil. Ani jednou veřejně nepronesl jméno člověka, který ohlásil svůj cíl, jímž je vystřídání Putina v Kremlu. Takže zazněla označení „ta figura“, „ten pán“ nebo „Saakašvili ruského formátu“, ale nikdy Alexej Navalnyj. Komentář Praha / Moskva 19:06 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opozičník Alexej Navalnyj. | Foto: Navalny instagram account | Zdroj: ČTK / AP

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov vysvětlil šéfův zvláštní postup tím, že Navalnyj (jehož jméno nesmí pronést ani sám mluvčí) chce být na stejné úrovni s prezidentem a to že nelze připustit. Tato komedie trvá mnoho let, diváci a posluchači se baví a leckdo z toho vyvozuje, že se Putin Navalného jednoduše bojí jako konkurenta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Ten, Jehož Jméno Se Nesmí Vyslovit, ohlásil návrat do Ruska

Na první pohled jsou tyto obavy neopodstatněné. Putin je diktátorem, který úspěšně zničil pole, na němž se mohla objevit politická opozice. Navalnyj je v porovnání s ním opravdu David vedle Goliáše. Vždyť ve vězení, po malých kouscích, už strávil dlouhé měsíce, aniž by si ruská justice dělala příliš velké starosti s odůvodněním rozsudků.

Jeden z takových verdiktů zazněl v kauze Yves Rocher z roku 2012, v níž byli Alexej Navalnyj a jeho bratr Oleg odsouzeni. Alexej dostal 3,5 roku podmíněně, Oleg stejný trest natvrdo. V říjnu 2017 se Evropský soud pro lidská práva usnesl, že rozsudek byl svévolný a neopodstatněný. Soud uložil Ruské federaci vyplatit bratřím Navalným 76 tisíc eur. Ruský nejvyšší soud však tento verdikt odmítl a kauzu otevřel znovu.

Oficiální bumážka

Ruská vězeňská služba nyní v rámci obnovené kauzy oznámila, že Navalného zadrží, jakmile bude mít možnost. Další řádky prosím berte tak, jak jsou uvedeny. Zapomeňte na to, že víte jako miliony dalších lidí ve světě, co se s Navalným stalo loni v srpnu a co bylo dál.

Vězeňská služba totiž po něm vyhlásila celostátní pátrání s tím, že jí od 23. září 2020 není známo, kde se nachází. A když ji v listopadu Navalnyj informoval, kde je a jaké jsou okolnosti jeho pobytu, uvedla, že to neuznává, protože – řečeno hovorově – nedoložil oficiální bumážku, že je to pravda. Zároveň vězeňská služba požádala soud, aby Navalnému změnil podmíněný trest 3,5 roku na reálné odnětí svobody. O tom se bude rozhodovat 29. ledna.

V neděli v podvečer, pokud se naplní Navalného oznámení, politik vystoupí z letadla na moskevském letišti Vnukovo a může být okamžitě zatčen. Prokremelský politolog Sergej Markov již prohlásil, že Navalnyj je agentem CIA, která ho posílá do Ruska, aby zde zorganizoval Majdan.

Pokud k zatčení dojde, může být další osud opozičníka všelijaký. Nepochybně ale zesílí dojem, že Navalnyj je chlap a Putin je krysa. V roce, kdy se v Rusku všeobecně očekávají změny v mocenských špičkách, to může sehrát překvapivou roli.

Autor je komentátor serveru Novinky.cz