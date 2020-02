Putinův režim dočasně ukazuje lidskou tvář

Vladimir Putin vždycky trvá na tom, aby jeho politické kroky byly podloženy zákonnými normami. Momentálně běží další operace podobného druhu, v jejím důsledku má být Putinovo setrvání v roli vůdce země prostřednictvím novely ústavy schváleno takzvaně vůlí lidu. Prezident před několika dny sdělil, jak si to přeje. Komentář Praha 6:29 9. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin jako kapitán hokejového týmu Tygři. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Putin řekl: „Je to v podstatě plebiscit, je to vyjádření vůle občanů. Právě proto jsem to navrhl, aby cestou nejvyššího vyjádření této vůle byla tato novela přijata, anebo nebyla přijata. Kdyby přijata byla, nikdo by nemohl říct, že tady něco nehraje.“

Rusko má podrobný zákon o referendu, podle kterého je platné, když na položenou otázku odpoví kladně nadpoloviční většina účastníků. V situaci, kdy Putinova popularita stagnuje nebo klesá a státní statistiky přestaly informovat o jeho oblíbenosti, by bylo referendum riskantní. Jiná věc je plebiscit.

Politoložka Jekatěrina Šulmanová, kterou Putin před několika měsíci vyhodil z prezidentské Rady pro lidská práva, k tomu poznamenala: „Mnohokrát jsme probírali lásku autoritářských vůdců k plebiscitům, že tyto mlhavé, nepříliš legální, ale masové formy vyjádření lidové podpory se těší jejich lásce a často se používají, protože dovolují nějak upevnit jejich legitimnost bez toho, aby riskovali záporný výsledek v rámci zákona, který omezuje je a jejich autokratickou svébytnost. Právě proto nebudeme mít referendum, ale tohle lidové hlasování.“

Podpořit Putinovu novelu

Šulmanová dodala, že k tomuto hlasování, které není spojeno se žádnou smysluplnou volbou, budou muset úřady občany nahnat. Vedle předpokládaného biče ale režim vytáhl i kousek cukru.

Běží řada líbivých akcí. Putin například demonstrativně vyhodil gubernátora Čuvašska pro hulvátství ve funkci. Gubernátor nejdříve vyzval k vymlácení novinářů a pak nechal před nastoupenými hasiči skákat jejich šéfa nevelkého vzrůstu do výšky pro klíče od nového vozu.

Vládnoucí Jednotné Rusko najednou ostře vystoupilo proti návrhu zákona, který obsahuje zvýšení pokut pro řidiče v silničním provozu. Přitom žádný návrh zákona se nemůže v Rusku zpracovat a předložit bez předběžného souhlasu vládnoucího režimu. A trest Konstantinu Kotovovi, kterého policie zatkla během loňských letních protestů v Moskvě, i když se nijak neprojevoval, a soud ho poslal na čtyři roky za mříže, bude na Putinův pokyn prominut.

Občané mají uvěřit, že režim chce uvolnit poměry, a podpořit Putinovu novelu. Šulmanová k tomu poznamenala: „Drazí spoluobčané, teď vás budou lákat, abyste byli hodní, přišli a řekli na tomhle plebiscitu ano.“

Prezident ale dal podmínku, že jeho změny ústavy se budou hlasovat jedině v balíku se sociálními opatřeními. Jinými slovy, chceš-li dostat zvýšenou rodičovskou podporu, musíš zároveň odkývat Putinovy pojistky osobního vládnutí. Zvlášť o jednom a druhém se hlasovat nesmí.

Autor je komentátor Práva