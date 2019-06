Putinovo televizní zjevení lidu

Podle průzkumu oficiálního sociologického pracoviště VCIOM tuto prezidentovu talk-show hodlaly sledovat tři čtvrtiny Rusů.

Letošní Putinova debata s národem se odehrála v době pro něj dosti složité: životní podmínky obyčejných Rusů se prokazatelně zhoršují a v mezinárodních vztazích musí Rusko čelit značné mezinárodní izolaci. Ta je způsobená především stále ještě neuzavřenou rusko-ukrajinskou krizí, ve které se Ruská federace navíc k žádné roli nehlásí.

Hned v úvodu se moderátoři Putina zeptali, co z aktuálních témat považuje za důležité on sám. Prezident celkem poctivě odpověděl, že jsou to „otázky, související se životní úrovní obyvatelstva, ale také s likvidací odpadů a dalšími ekologickými problémy“.

3000 měsíčně?

Padla i velmi drsná otázka, kdy se zvýší průměrná mzda v Rusku a zda se podle jeho názoru dá přežít za 10 tisíc rublů, což je něco přes tři tisíce korun. Tady se prezident přímé odpovědi vyhnul a doporučil, aby toto číslo bylo prověřeno, protože neodpovídá zaručené minimální mzdě v Rusku. Zřejmé ovšem bylo, že tazatel těží ze zcela konkrétní zkušenosti a že dostatek informací nemá zřejmě prezident.

Ze stejného kadlubu byla otázka, proč příjmy Rusů klesají a kdy začnou růst, prezident odpověděl, že příjmy přece rostou, ale roste také finanční zátěž průměrného občana, který se stále víc zadlužuje. Použil tak pár dní staré argumentace ministra financí Siluanova, který tvrdí, že Rusové si stále více půjčují. Otázkou ale je, proč si půjčují…

A problémy mezinárodní politiky? Na otázku, proč Putin nekomunikuje se svým ukrajinským kolegou Zelenským, ruský prezident rezervovaně poznamenal, že Zelenského asi před 15 lety viděl v ruské televizi a že mu připadal inteligentně zábavný, ovšem že to, co dělá dnes, je tragédie.

Pokud jde o západní sankce, nechal se Putin slyšet, že mohou mít i pozitivní účin, protože mobilizují domácí průmysl. Konkrétní příklady ale neuvedl. A konečně když byl tázán, proč Rusko tak horečně zbrojí, odpověděl světově známým starým příslovím: Chceš-li mír, připravuj se na válku.

Vladimir Putin telemost absolvoval v atmosféře, kdy jeho popularita sice pomalu, ale nezadržitelně klesá. Zda tento trend tímto vystoupením zastavil nebo naopak prohloubil, uvidíme už v následujících dnech.

Autor je komentátor Českého rozhlasu