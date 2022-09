Nová Putinova zahraničněpolitická doktrína je projevem obludného cynismu

„Ruská federace poskytuje podporu svým krajanům žijícím v zahraničí při naplňování jejich práv, zajišťuje ochranu jejich zájmů a zachování jejich ruské kulturní identity,“ uvádí se v nové ruské zahraničněpolitické doktríně, kterou v pondělí podepsal ruský prezident Vladimir Putin. Vazby s krajany v zahraničí podle ní umožňují Rusku „posílit na mezinárodní scéně jeho obraz demokratické země usilující o vytvoření multipolárního světa“. Komentář Praha 6:30 8. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Agentura TASS dokument nazývá Koncepcí humanitární politiky Ruské federace v zahraničí. Hlavní směry této politiky určuje prezident.

Putin již řadu let hovoří o údajném tragickém osudu přibližně 25 milionů etnických Rusů, kteří se po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 ocitli mimo Rusko v nově vzniklých nezávislých státech. Samotný rozpad SSSR už skoro nudně označuje za geopolitickou katastrofu.

Podle nové koncepce by Rusko mělo posílit spolupráci se slovanskými zeměmi, Čínou, Indií a státy Blízkého východu, Latinské Ameriky a Afriky.

Moskva by podle ní měla dále prohlubovat vztahy s Abcházií a Jižní Osetií – dvěma gruzínskými regiony, které Moskva po válce s Gruzií v roce 2008 uznala za nezávislé, a také se dvěma separatistickými republikami na východě Ukrajiny, samozvanou Doněckou lidovou republikou a Luhanskou lidovou republikou.

Ruský mesianismus

TASS uvádí, že Rusko má být v zahraničí vnímáno jako sociálně orientovaný stát, který usiluje o rovnocenné partnerství s jinými zeměmi, nevměšuje se do záležitostí jiných států a respektuje zájmy různých hráčů na světové scéně.

Tolik zpravodajská část – a teď se nad tím vším zamysleme. Především: chceme-li Rusko vnímat jako zemi, která se „nevměšuje do vnitřních záležitostí jiných států“, tak to prostě nejde! Nevměšující se Rusové, nezasahující do vnitřních záležitostí – to je nonsens, a faktičtí formulátoři toho dokumentu si jednoduše nevidí do úst, česky do huby.

Denně sledujeme důsledky bestiálního vraždění místního obyvatelstva z rukou Rusů na Ukrajině, a k tomu katastrofální materiální zkázu po celé zemi, a pokud zrovna tohle chce někdo označovat za „nevměšování“, tak je buď pomatený, anebo obludně cynický. B je správně.

Nejnovější plod kremelské propagandy je jen dalším produktem historického ruského mesianismu, jemuž ovšem v největší zemi světa podléhá kdekdo – a těch lidí je bohužel opravdu dost a dost.

Stát, který vytrvale produkuje vize spásy zbytku světa, nemůže být vnitřně zdravý. Jeho představitelé by se nejdřív měli zamyslet nad tím, co jsou schopni onomu zbytku světa nabídnout. Soudnému člověku se odpověď rovnou nabízí sama – nic.

Autor je komentátor Českého rozhlasu